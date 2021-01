El Gobierno evalúa diferir la segunda dosis de la Sputnik y crece la polémica

Cuando la campaña de vacunación contra el Covid apenas comienza a dar sus primeros pasos en el país, el Gobierno nacional reconoció ya estar considerando la posibilidad de “diferir” la segunda dosis de la Sputnik (que en teoría debería aplicarse 21 días después de la primera) para inmunizar de este modo con una sola dosis a más población. Se trata de una estrategia que han comenzado a aplicar algunos países, como el Reino Unido, pero que en el caso de la vacuna rusa genera controversia por falta de información sobre su efectividad.

“La decisión sanitaria más importante que nos tenemos que plantear es si queremos tener 10 millones de personas vacunadas a marzo con dos dosis o si preferimos tener 20 millones de personas con una sola”, reconoció la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al señalar que “en este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis” de la Sputnik V y “diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote” de Covid.

Vizzotti, quien realizó esas declaraciones en una entrevista con el diario Página/12 publicada ayer, dijo que el Gobierno tiene “una mirada realmente amplia porque ésta es una situación absolutamente inédita y las decisiones se tendrán que tomar en tiempo real y a medida que vayan surgiendo informaciones de otros países”.

Si bien la funcionaria aclaró que quienes sean vacunados con la primera tanda de 300 mil vacunas Sputnik arribadas al país recibirán el segundo componente, cuyo arribo se espera para la próxima semana, “para la segunda entrega estamos pidiendo más dosis del componente uno y no estamos pidiendo exactamente mitad y mitad como hicimos ahora”, admitió.

“Los intervalos de interdosis de las vacunas son como mínimo de 21 días, pero si pasa más tiempo entre una y otra aplicación no es un problema relevante”, aseguró Vizzotti.

Por eso, “si tenemos una vacuna que previene la infección y la transmisión y su efecto dura un tiempo lógico, será mucho más probable que podamos interrumpir la transmisión que si, en cambio, tenemos una vacuna que tenga más impacto en disminuir la mortalidad, pero no la infección y transmisión”, explicó la secretaria nacional de Acceso a la Salud.

Sin embargo no todos los especialistas piensan así. “Honestamente no me atrevería a dejar al personal de salud, el sector más expuesto al contagio, con una sola dosis de la Sputnik. Y es que, a diferencia de otras vacunas, en ésta todavía no se han publicado los resultados del corte interino del ensayo clínico en fase tres. Para tomar una medida de ese tipo esperaría al menos a que se complete el estudio sobre la inmunidad que ofrece una sola dosis, la versión ‘light’ de la que habla el presidente Putin”, comentó ayer la infectóloga Silvia González Ayala al ser consultada por este diario sobre la estrategia analizada a nivel nacional.

“Si bien es cierto que otros países han comenzado ya a postergar la aplicación de la segunda dosis de sus vacunas para cubrir un espectro más amplio de la población, sus experiencias no son comparables con la de nuestro país. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, su situación epidemiológica no sólo es en este momento de mayor gravedad, sino que se está vacunando además a la población de adultos mayores, y se trata de la vacuna de Pfizer, de la que se conoce la eficacia con una sola dosis”, aclaró la titular de la cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina de la UNLP.

UNA VERSION “LIGHT”

Lo cierto es que la decisión del Gobierno de analizar esta estrategia se conoce a horas de que Rusia autorizara los ensayos clínicos de la versión ‘light’ de la Sputnik V, según un documento del Ministerio de Sanidad.

Días atrás el presidente ruso, Vladimir Putin, había adelantado que existe una “versión ‘light’ de la vacuna Sputnik V, que tendría un efecto más corto pero que ofrecería la posibilidad de vacunar a una mayor cantidad de población.

En este sentido el director del Centro de Investigación Gamaleya, Alexander Ginzburg (responsable de la creación de la Sputnik V), detalló que esta nueva vacuna da inmunidad en tres semanas y la mantiene durante entre tres y cuatro meses

Ginzburg argumentó que el objetivo de esta versión “light“ de la vacuna rusa es reducir el número de fallecidos en países con una cifra de muertos muy elevada.