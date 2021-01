Crece la polémica por tierras que cede la Municipalidad a comunidad indígena

Un grupo de vecinos de Abasto se movilizó ayer a la Municipalidad de La Plata para expresar su rechazo a la iniciativa de relocalización de la comunidad indígena “Iwi Imenb” (Hijos de la Tierra). El viernes pasado ya se habían producido las primeras señales de alerta y preocupación vecinal , y ayer fueron al Palacio comunal para expresar su descontento.

“La comunidad va a desarrollar una actividad agroecológica con el acompañamiento de programas de Nación y de organismos como Comisión por la Memoria y la Universidad de La Plata. No es un loteo, ni un conglomerado, se acondicionará lo que sea necesario y se mejorará la accesibilidad”, apuntó la secretaria de Planeamiento Urbano, María Botta tras un encuentro que mantuvo con quienes se oponen al proyecto.

Los vecinos de Abasto que rechazan la radicación de la comunidad “Iwi Imenb” remarcaron que las parcelas en cuestión corresponden a un área protegida, al tiempo que afirmaron que son demasiadas familias como para reubicarlas en tan sólo tres hectáreas, por lo que advirtieron por una futura situación de hacinamiento. Con relación a ese tema en la Municipalidad se aclaró que la Ordenanza 10940 “establece como Área Ecológica Protegida la calle 216 entre 515 y 492” y eso no afecta a los predios.

La iniciativa que responde a una medida judicial, destina tierras de 506 entre 221 y 224 para 42 familias que actualmente alquilan en El Peligro y El Pato.

No obstante se observaron pancartas con leyendas tales como “zona ecológica invadida”, “No al comodato, no al hacinamiento”, “Protejamos arroyos, agua, tierra”.

“Los pobladores de Abasto queremos que los funcionarios de La Plata no tomen decisiones unilaterales. Que sepan que llevar a tantas familias a tres hectáreas no productivas de la zona va a traer problemas”, dijo uno de los manifestantes y remarcó que “son comunidades indígenas, hay que localizarlas en zonas dignas. No hay agua, claocas, transportes ni recolección de residuos. Las están tirando en el medio de la nada. Queremos dignidad para esas personas y para nosotros que queremos cuidar el área protegida de Abasto”.

Según los vecinos que protestaron ayer las parcelas en cuestión están en un “área protegida”

Desde la Comuna se informó que lo que se hizo en las tierras fue sólo un acto posesorio en respuesta a un mandato judicial. “Había que resolver la situación de las tierras, todavía falta conceder en comodato una hectárea, pero ya se aclaró que no va a haber hacinamiento e incluso se va a hacer una salita de salud”, dijo Botta y agregó que se trabajará en programas de inclusión estructural para que se logre una inserción social armónica de las comunidades. También se gestiona el servicio de agua, cloacas y recolección de residuos.

Además se descartó que se haya presentado en el Municipio el proyecto para crear un centro de equino terapia y se indicó que eso correspondería a gente de Berazategui.

La intranquilidad de un grupo de vecinos de Abasto comenzó días atrás cuando se temió que se produjera una nueva usurpación de lotes en 221 y 506. Pero funcionarios locales comunicaron que se trató de un acto de toma de posesión de las tierras -cerca de 3 hectáreas- para ser entregadas a una comunidad indígena. El objetivo es desarrollar producción agroecológica en ese predio y evitar que pueda ser ocupado ilegalmente.