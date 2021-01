Con el ruido de la lluvia como “aliado”, saquean varias casas en la Zona Norte

Inseguridad y Zona Norte, desde hace un tiempo, son conceptos que parecen tener una relación estrecha. Una andanada de atracos que comenzó a poco de decretada la cuarentena, sigue golpeando al sector. En algunos casos se trata de brutales entraderas o asaltos a comercios a punta de pistola; sin embargo, según explican los damnificados, se volvió recurrente el raterismo.

“Entran a los terrenos no a las casas”, aseguró Matías, víctima de un robo reciente. El vecino no fue el único al que delincuentes (casi siempre menores, afirman en el área) le sustrajeron diversas pertenencias del jardín, de algún habitáculo o galpón que se encuentre separado de la edificación principal.

En varios de esos hechos los autores fueron filmados por las cámaras de seguridad de los inmuebles atracados. Hasta “hubo denuncias con nombre y apellido”, pero hasta el momento “no pasa nada”, sostuvo una de las víctimas.

“El tema es la impunidad con la que se manejan. La Policía pasa poco y nada, aunque también debe pasar que, como son menores, los agarran y a la hora los largan”, reflexionó Matías. Por otro lado, en los grupos de WhatsApp en los que confluyen las novedades del barrio no tienen dudas: “Es gente que vive en las cercanías”.

LA LLUVIA COMO ALIADA

“Esperan los días de tormenta, para robarnos”, se quejan en Villa Castells. Lo sucedido entre la madrugada y la mañana de ayer les da la razón a quienes fueron víctimas de los rateros que pululan por el área comprendida de 490 a 505 y de 11 a 4. “La de hoy (por ayer) fue la segunda vez que entraron en mi domicilio, la anterior ocurrió hace dos meses”. En esa primera ocasión le sustrajeron herramientas y una máquina de cortar pasto, el lunes “cosas de jardinería”, comentó. Y añadió: “Nos sacan lo que encuentran, son rastreros”.

El mismo día, pero un poco más temprano Graciela los “recibió” en su vivienda de 10 y 502. “Entraron por el patio, saltando el paredón, y se llevaron una bicicleta rodado 26”, le contó a los frentistas.

El grupo de mensajería que los nuclea “explotó” cuando ambos damnificados comentaron lo sucedido. En esa línea, los vecinos atribuyen la realidad que viven a la falta de presencia policial en la zona, algo que vienen reclamando hace tiempo. “Villa Castells está abandonada, esa es la realidad”, comentó a este diario otra mujer que sufrió un hecho de inseguridad similar al narrado.

Matías señaló que “en mi caso me entraron a robar. A muchos vecinos también. Ya hicimos muchos reclamos, muchas denuncias y sigue siendo tierra de nadie. Ya como vecino no sé qué pensar, no vemos patrulleros”, dijo. Asimismo, refirió que “aprovecharon el ruido de la lluvia para camuflar los ruidos que hicieron para robar. Las dos veces en el mismo contexto: con agua y viento”.

En tanto, en el barrio “Los Fresnos”, de City Bell, denunciaron que son víctimas de delitos similares. El caserío situado en 445 a 443 bis y de 30 a 31 padece “una falta completa de presencia policial”, conforme le contaron a EL DIA.

“A diario registramos con fotos y videos a personas que pasan mirando o directamente intentando entrar en las casas”.

Por otro lado, también se comunicaron desde el barrio Quintas de Alvear y sostienen que en esa zona de 457 y 26 esta madrugada (ayer) saltaron un paredón e ingresaron a una casa, donde robaron una bomba de agua.

“Es la cuarta que se llevan por la zona y ya hubo varias entraderas en las ultimas semanas”, manifestaron los propietarios.