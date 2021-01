“No perdí a mi bebé de pedo”: Lissa enfrentó un “circo siniestro” tras la muerte de Natacha Jaitt

Lissa Vera, que llegó a las semifinales del “Cantando por un Sueño” siendo reemplazo de La Bomba Tucumana, volvió a los flashes mediáticos. Ayer, en su paso por “Los Ángeles de la Mañana”, la ex integrante de Bandana contó cómo padeció haber quedado involucrada en la muerte de Natacha Jaitt.

“No perdí mi embarazo de pedo”, manifestó la cantante, sobre las circunstancias en las que atravesó el fallecimiento de su amiga en circunstancias todavía poco claras.

Corría febrero de 2019 y Lissa estaba embarazada de Delfina, que nació cuatro meses después de que la mediática fuera encontrada sin vida en una quinta de Benavídez.

Vera, que también es madre de Catalina (7), no dudó en apuntar contra Ulises Jaitt, hermano de la modelo y conductora radial.

“En el momento en que murió Natacha yo estaba embarazada de Delfina, y estaba bastante delicada con los sentimientos, y le mandé un mensaje a Ulises mientras él estaba en Brasil. Cuando llegó vociferó por todos lados que yo no había aparecido ni dado la cara. Pero yo no tenía por qué dar la cara, si no había estado ahí (cuando murió Natacha)”, manifestó.

Según dijo, “Ulises armó un circo siniestro a costa de la desgracia, que había fallecido mi amiga. Me metió en la bolsa y nunca entendí por qué, ni por qué Antonella (la hija de Natacha) me insultaba a mí. Dentro de todo el dolor que podría llegar a tener, empecé a pensar qué les pasaba. Si querían armar un circo con eso. Mi cara garpaba, que digan que iban a meter presa a Lissa Vera de Bandana por ser cómplice de algo. Me pareció un disparate, no lo quería pensar”.

En tren de confesiones, llegó a decir que continuó con su gestación de milagro, en tanto en aquel momento “aparecía mi cara en todos lados, me decían asesina, cómplice, entregadora. Todas cosas horribles en estado de embarazo”.

En ese sentido, y al borde de las lágrimas, la cantante no pudo contener la emoción y llorando manifestó: “Pasó un tiempo largo y… me sigue doliendo. Mi cara vende, y no es lo mismo un NN que Lissa Vera involucrada en la muerte de una persona que había dicho cosas picantes”.

A dos años de aquellos cruces, la artista dijo que no volvió a hablar ni con Ulises ni con Antonella. “No, la verdad que me decepcionó... No voy a decir nada malo de él ni de la hija, porque pasó algo horrible en el medio. Pero algún día dirán por qué me pegaron a mí, que no tenía nada que ver con eso. Un día me desperté y tenía un amigo desaparecido y una amiga muerta. Y mil mensajes horribles de gente que quería hablar conmigo. Y yo con mi panza... eso lo tengo acá”, dijo, señalándose la cabeza.

La ex participante de “Popstars” contó que en algunas oportunidades le pidió a Natacha que frene con las denuncias. “Ella estaba agotada, lo hablábamos mucho. Hay muchas cosas que ella me dijo que van a morir conmigo y no voy a decir jamás”, advirtió.

Ángel de Brito, que también mantuvo una amistad con la mediática, le preguntó qué creía que le había pasado, y Lissa manifestó: “Hay una investigación. Cuando esté terminada, o tenga acceso, estaría bueno que lo lean para que quede claro. Yo no sé que pasó en Xanadu no puedo hablar porque no estaba. De hecho, Natacha no quiso que yo vaya”.