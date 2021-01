Kicillof: "El 1º de marzo vamos a volver a clases"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires "se estabilizaron y hasta hubo una leve baja" en la última semana, pero ratificó que continuará vigente la reducción a 10 personas para reuniones privadas y la restricción nocturna de actividades en los municipios que se encuentren en las fases 3 y 4.



"Este mes inesperadamente comenzaron a crecer los casos y de 1.300 que teníamos el 7 de diciembre pasamos un mes después a 4.500, por lo que ante un crecimiento explosivo apostamos al trabajo conjunto para tomar decisiones que nos permitan combatir ese brote", explicó.



El gobernador agregó que "hacía falta volver a tensar lo que se había relajado que eran los cuidados" y consignó que las restricciones a las reuniones y a las actividades nocturnas "fueron efectivas y un éxito".



"Veníamos con una duplicación de casos cada 15 días y si seguía íbamos a pasar a los 9.000 casos, pero con esas medidas logramos estabilizar los contagios y hasta una leve baja esta semana", detalló.



Kicillof formuló declaraciones luego de una reunión que mantuvo con intendentes en el partido bonaerense de Monte Hermoso para analizar la situación epidemiológica de los municipios, tal como lo hace en forma semanal.



El mandatario aseguró que "hoy hay que consolidar esa reducción de los casos" y agregó que si la baja "se acentúa, se podrá flexibilizar de nuevo".



Sin embargo, advirtió que el levantamiento de las restricciones "no será resultado de las presiones de la prensa, de los políticos opositores ni de ningún oportunista que quiera hacer con esto un negocio político".

También se refirió al regreso a las escuelas: "El 1º de marzo vamos a volver a clases. La presencialidad no va a ser como antes. Con menos chicos, con la mejor ventilaciòn posible. Y se termina combinando la presencialidad con la virtualidad".

"Si siguen los contagios, siguen los enfermos y siguen los muertos y eso no lo vamos a permitir. Presione quien presione", graficó.



El gobernador pidió además que "la corten con la campaña antivacuna" y precisó que la provincia de Buenos Aires ya tiene un millón de preinscriptos para inmunizarse contra el coronavirus.



En ese aspecto, detalló que de las 123 mil dosis que recibió la provincia se reservaron unas 23 mil para los mayores de 60 años, a los que se les aplicará una vez que sea aprobada por el Anmat y adelantó que "si todo transcurre de acuerdo con lo previsto en febrero habrá 1,5 millones de vacunados".



Por otra parte, se manifestó conforme con la temporada turística bonaerense que fue el destino mas elegido del país por los turistas.



"Los invito a que sigan disfrutando de la provincia de Buenos Aires que fue el destino más elegido", destacó, y explicó que de acuerdo con el relevamiento de los intendentes "la temporada estuvo en un 60% de lo habitual por lo que dijo estar satisfecho "por lo logrado".



En tanto, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, precisó: "Empezamos a caminar un sendero que comienza por una estabilización de los casos y si seguimos cumpliendo con los protocolos es posible que se transforme en una línea de descenso".



El funcionario puntualizó que también se estabilizaron las llamadas al número gratuito 148 por casos sospechosos de coronavirus y que la positividad "hoy está entre un 19 y 20% cuando se había disparado a casi el 50%".



Gollan dijo también que el aumento de casos "no impactó sobre las camas de terapia intensiva" y reiteró que la provincia de Buenos Aires cuenta con la red para que cada bonaerense "tenga garantizada una cama de UTI si no hay disponible en el lugar que habita".



Ademas de Gollan, de la reunión participaron el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.