Las peores inauguraciones de EE UU: desde un borracho hasta un presidente muerto por el frío

Las inauguraciones presidenciales no siempre salieron a la perfección en Estados Unidos. Algunas veces las protestas las estropearon, otras fueron las inclemencias del tiempo las culpables de haberlas arruinado. Pero también hubo enfermedades, muertes y hasta ¡un queso extremadamente picante".

Estas son algunas de las peores inauguraciones de la historia que terminaron en desastre, según recopila el sitio The Atlantic:

La de John Adams, en 1797 es la menos desastrosa porque nada abiertamente terrible sucedió con su instalación como segundo presidente de EE UU, pese a que fue uno de los momentos más cruciales en la historia de ese país. Después de que Washington dejara el cargo tras su segundo mandato, la instalación de Adams fue una demostración del nuevo compromiso del país con una transición pacífica del poder. En ese sentido, era un modelo de democracia estadounidense que sería emulado, con diversos grados de éxito, por otros países, y que también debería colocar la toma de posesión de Adams en cualquier lista de las mejores inauguraciones que quisieras hacer.

Sin embargo, a nivel humano, la inauguración fue un asunto decididamente triste, especialmente si tuvo la bendición mixta de ser, durante la ceremonia que instalaría a John Adams como presidente, el propio John Adams. Washington salió del cargo tan querido como lo había sido cuando ingresó, y los estadounidenses de la época eran, al igual que sus descendientes, extremadamente hábiles para expresar sus opiniones. La inauguración de Adams fue, por tanto, menos una bienvenida al fundador y más una ceremonia de despedida a Washington. Después de que Adams prestó juramento, el nuevo presidente triunfante fue recibido con gente llorando, no de alegría, sino de tristeza.

George W. Bush asumió en 2001 y su asunción figura en la lista por las payasadas del predecesor de su administración. El personal de Bill Clinton, todavía enojado por el resultado de la campaña de 2000 decidido por la Corte Suprema, decidió dejar a sus sucesores un ala oeste que se duplicaba como una especie de casa de diversión burocrática . Untaron pegamento en los cajones del escritorio. Reencaminaron las líneas telefónicas de la Casa Blanca (en un recableado particularmente atroz, se aseguraron de que las llamadas al nuevo jefe de gabinete se dirigieran a un teléfono en el armario ). Y, según un informe sobre el asunto de la Oficina de Contabilidad General, “se dejaron mensajes de desprestigio al presidente Bush en carteles y en el buzón de voz telefónico”. (The New York Times, en su resumen de ese informe, agregó: "Algunos de los mensajes usaban lenguaje profano u obsceno").

Si bien las bromas de una administración a la siguiente son típicas (los empleados de Clinton enfrentaron payasadas similares por parte del personal saliente de George HW Bush), las que hizo el equipo de Clinton llevaron las cosas un paso más allá. (Como Representante Bob Barr, republicano de Georgia y un duro crítico de la de Clinton contada los tiempos : “La administración Clinton trató a la Casa Blanca peor que estudiantes de primer año de la salida de sus dormitorios.”) La GAO estima que el costo de las reparaciones de el daño debe estar entre $ 13,000 y $ 14,000. Casi $ 5,000 de eso se dedicaron a reemplazar los teclados de computadora de la Casa Blanca, de los cuales el personal de Clinton había quitado sistemáticamente las teclas "W".

En 1909 asumió William Taft, que se instaló cuando todavía se realizaban las inauguraciones presidenciales en marzo. Sin embargo, a pesar del momento primaveral, la inauguración coincidió con una tormenta de nieve que cubrió Washington con 10 pulgadas de nieve. Eso en sí mismo no era un gran problema: Taft simplemente prestó juramento al cargo, como lo haría Reagan décadas después, en la cámara del Senado. El problema, en realidad, fue el desfile que siguió al juramento en sí. Los vientos de la ventisca habían derribado árboles y postes telefónicos; los trenes estaban parados; las calles estaban bloqueadas.

Aún así, las festividades continuaron, a pesar de las limitaciones tecnológicas de 1909. Los trabajadores de la ciudad, unos 6.000 hombres, con 500 vagones, trabajaron durante la noche para despejar el camino del desfile. Al final, los trabajadores quitaron 58.000 toneladas de nieve de la ruta del desfile para que el carruaje de Taft pudiera pasar con la cantidad adecuada de pompa. Taft, por su parte, soportó todo esto con buen humor. Como bromearía más tarde : "Siempre supe que sería un día frío en el infierno cuando me convirtiera en presidente".

La presidencia de James Buchanan, en 1857, es considerada por muchos historiadores como una de las peores, si no la peor, en la historia de Estados Unidos. La misma comenzó con el pie izquierdo. Antes de su investidura, el futuro presidente Buchanan se quedó, junto con varias de las luminarias de Washington, en el Hotel Nacional, el más grande de la ciudad. El hotel terminó siendo el epicentro del brote de una misteriosa enfermedad. El brote (que se conocería como la enfermedad del Hotel Nacional) enfermó, según algunos relatos contemporáneos, a 400 personas y se cobró 36 vidas, incluidas las de tres congresistas.

El nuevo presidente no fue inmune a la enfermedad: se infectó dos veces. Los rumores, ayudados en su circulación por periódicos sensacionalistas, difundieron que las víctimas de la enfermedad del Hotel Nacional habían sido envenenadas con arsénico y que el envenenamiento fue el resultado de un fallido intento de asesinato en Buchanan (una vez llamado "hombre del norte con principios del sur") por abolicionistas radicales. "De todos los rincones del país llegan denuncias de lo que se ha diseñado, no sin justificación", declaró el New York Times , "la determinación de las partes interesadas de sofocar la investigación y engañar a la sospecha sobre lo que parece ser lo más crimen gigantesco y alarmante de la época ".

Los historiadores ahora piensan que el brote fue disentería, resultado no de una conspiración, sino del primitivo sistema de alcantarillado del hotel . Y el propio Buchanan tuvo la suerte de haber sobrevivido. Sin embargo, menos afortunada fue la nación que dirigió una vez que se recuperó: muchos historiadores consideran que su incapacidad para tratar la amenaza de una guerra civil en serio es "el peor error presidencial jamás cometido".

En 1865 ocurrió el desastre de la toma de posesión de Andrew Johnson, no como presidente, sino como vicepresidente para el segundo mandato de Lincoln. ¿Cómo se robó Johnson el show antes de que Lincoln pronunciara el discurso inaugural que llegaría a ser recordado como el mejor en la historia de Estados Unidos?

La respuesta es: bebida alcohólica, además de mala suerte. Johnson, cuando llegó a Washington para prestar juramento, se estaba recuperando de un ataque de fiebre tifoidea. En un intento (aparente) de automedicarse , pasó bebiendo la víspera de la inauguración. Llegado el día de la inauguración, como era de esperar, tenía resaca. Johnson, al parecer bebió tres vasos de whisky en su intento de ahuyentar los efectos de la noche anterior. Como era de esperar, esto salió por la culata, hasta el punto de que, cuando llegó a la cámara del Senado para pronunciar su propio discurso inaugural, cometió una bomba. Su discurso fue largo, divagante y airado, dando fe de sus " orígenes humildes y su triunfo sobre la aristocracia rebelde ". Y "en la audiencia conmocionada y silenciosa", según un historial del asunto en el Senado , "el presidente Abraham Lincoln mostró una expresión de 'tristeza indecible', mientras que el senador Charles Sumner se cubrió la cara con las manos".

Johnson estaba tan borracho y confundido que, después de que finalmente se sentó, no pudo realizar la tarea ceremonial del día: jurar en los nuevos senadores de la nación. Algunos sugirieron, irónicamente , un juicio político. Lincoln, sin embargo, apoyó a su nuevo vicepresidente . “Ha sido una lección severa para Andy”, dijo. "Pero no creo que lo vuelva a hacer", agregó.

La de Andrew Jackson, en 1829, forma parte de una lista de las mejores inauguraciones de todos los tiempos, pero también es una de los peores por la fiesta masiva que siguió a la inauguración en sí. Jackson, fiel a los mensajes populistas de su campaña, fue el primer presidente en prestar juramento en una ceremonia pública, una que tuvo lugar fuera del Capitolio. Una multitud de unas 20.000 personas pareció verlo hacer.

Pero los juramentos son breves y Jackie Evancho aún no había nacido. Espor eso que la multitud se dirigió a la Casa Blanca, donde, incluso antes de que llegara Jackson, era costumbre tener una recepción posterior a la inauguración a la que la gente podía ir y estrechar la mano del nuevo presidente, tal vez tomar un vaso de jugo de naranja o un pedazo de queso.

Lo que no era habitual eran las multitudes. A la manera tosca de esas fiestas en las comedias de situación que los niños hacen cuando sus padres están fuera de la ciudad, las cosas pronto se salieron de control. Los zapatos de los invitados ensuciaron las alfombras de la Casa Blanca. Pronto, la multitud se volvió más ruidosa. Comenzaron a saquear habitaciones. Comenzaron a romper platos. Un representante de Carolina del Sur le escribió al día siguiente a Martin Van Buren, describiendo los eventos y apodando la fiesta como "Saturnalia". Las habitaciones de la Casa Blanca olerían como el queso caído y luego molido en las alfombras durante meses .

Del evento destinado a celebrarlo a él y a su presidencia, Jackson tuvo que escapar, con la ayuda de asistentes, a través de una ventana en la parte trasera de la Casa Blanca . Según el Centro de la Constitución , Antoine Michel Giusta, el administrador de la Casa Blanca, finalmente se dio cuenta de que la mejor manera de sacar a la multitud borracha de la Casa Blanca era quitarle el alcohol. Giusta sacó la ponchera afuera, según un informe. "Otros informes", señala el Centro, "indicaron que los empleados pasaban ponche y helado a través de las ventanas de la Casa Blanca a la multitud que estaba afuera".

Pero no fue todo, Las esposas de los miembros del gabinete de Jackson tuvieron una fuerte discusión durante su baile inaugural, ocasionada por dos de las mujeres que querían decir niñas a una tercera porque consideraron que su posición social era demasiado baja y su posición moral no era adecuada para el papel de esposa del gabinete. El evento y sus efectos radiantes perseguirían durante todo el primer mandato de Jackson y provocarían la dimisión de varios de los miembros de su gabinete, incluido Martin Van Buren.

Por último, la de William Henry Harrison en 1841. Harrison pronunció lo que fue, según la mayoría de los relatos de los oyentes, un discurso terrible e incoherente: habló de Roma y del gran alcance de la historia. Fue, con 8.445 palabras, el discurso inaugural más largo de la historia. Pero también el hombre de 68 años pronunció ese discurso en el frío, sin abrigo ni sombrero. Lo siguió asistiendo a un desfile y luego a tres bailes inaugurales diferentes. Ese discurso lo liquidó. Harrison murió un mes después de la investidura, de neumonía y pleuresía.