Le roban las herramientas de trabajo a un jardinero: “Me cortaron las manos”

Hugo Pacheco trabaja desde hace 25 años en varias casas de City Bell como jardinero. Durante ese tiempo, aseguró que “en la calle en alguna oportunidad me han robado”, pero “cuando entran a tu casa se siente muy mal uno. Se siente ultrajado”. El domingo pasado desconocidos ingresaron en su propiedad, situada en 488 entre 9 y 10, y le sustrajeron diversas herramientas de trabajo.

“Se llevaron todo lo que podían cargar al hombro, me cortaron las piernas y las manos”, lamentó en diálogo con este diario. Pacheco contó que “hago todo lo que es jardinería, poda de árboles, fumigación. Soy monotributista y trabajo con mis cinco hijos varones”. Además, agregó, “con un grupo de amigos hacemos muchas de las esculturas de madera que hay por la Ciudad”.

Sobre el hecho, refirió que sucedió “la madrugada del domingo”. El sábado regresaron de trabajar “tipo 19 o 20 horas y la Renault Traffic quedó guardada en el garage con todas mis herramientas”.

Al día siguiente, “me senté para preparar la agenda de la semana, y a la tarde, cuando fui a la camioneta para ver qué falta, que sobra y ordenar un poco, veo que no están las máquinas”, indicó. Lo único que le habían dejado era la cortadora de cuatro ruedas. “Me avivé ahí y me puso loco, me bajó la presión, tuve que ir al médico. Uno está en un momento muy especial, en el que el dinero no alcanza y pasa esto...”, lamentó. Pacheco fue hasta la comisaría a hacer la denuncia con la esperanza de poder recuperar algo.

Mientras tanto, “la gente de Maquinarias La Plata me dio algunas máquinas para poder subsistir hasta que recupere lo que me robaron o se las pueda pagar”, manifestó. El lunes “salí a trabajar explicándole a la gente lo que me pasó y una vecina me avisó que una cámara que grabó a dos personas con máquinas de jardinería en 2 entre 495 y 496. Parece que las tiraron ahí para llevárselos más tarde”, sostuvo Pacheco. Los dueños de la propiedad “llamaron a la Policía, pero recién fue al otro día”, añadió.

“Últimamente, en la zona están robando mucho. Motos y sobretodo bicicletas. A un compañero de mis hijos le pasó en 496 entre 4 y 5, lo recibieron con una trompada y se la llevaron”, finalizó.