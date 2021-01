En medio del calor agobiante, vecinos en jaque por problemas con los servicios de agua y luz

Tanto el agua como la luz son dos servicios esenciales en medio de la ola de calor que afecta a la región del Gran La Plata. Uno para refrescarse e hidratarse y otro para ventilación y refrigeración. En ese marco, vecinos de distintos sectores realizaron reclamos por falencias que presentan estos servicios que los llevan a padecer el rigor de las altas temperaturas.

Por caso Andrés, un vecino de pleno centro platense, aseguró que desde la madrugada no tenían. El problema por el cese de energía estaba radicado en la zona de diagonal 74 y 10. En las adyacencias, dijo, los hogares se encuentran a oscuras y sin calefacción, en tanto que los semáforos han dejado de funcionar, por lo que advirtió por el tránsito peligroso a raíz de esa situación.

"Es un drama, los ascensores de los edificios no funcionan, la gente grande no puede bajar para hacer mandados. Y lo peor es que no hay una perspectiva de solución. Estamos sin energía desde las 2 de la madrugada", consignó el vecino.

Por otro lado, desde 608 entre 609 y 610, Sebastián Tidoni consignó que "llevamos dos días sin agua teniendo más de 33 grados de calor". "La verdad es que ABSA brinda un servicio muy malo porque no tenemos ni una gota", sostuvo.

También pusieron el grito en el cielo por la escasez de agua en 22 y 80 de Altos de San Lorenzo. "En plena pandemia y en plena ola de calor, ¿se puede vivir sin agua?, se interrogó el frentista

Adriana, de 46 entre 136 y 137, San Carlos, contó que "apenas tenemos un hilito, pero es recurrente este faltante que ahora nos agarra con un calor insoportable".

En tanto, Daniel Fasoli, de 19 y 525, Tolosa, consignó que "vengo realizando reclamos desde hace 20 días a raíz de la baja presión". Y agregó que "hoy se cortó del todo". "No pudimos sacar líquido ni de noche ni de día". "Con el calor que hace no hay agua para bañarse ni para higienizarse tral como se exige en este época de pandemia".

"El agua es un elemento vital para la vida", señaló el usuario.