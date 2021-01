Kicillof acusó a Bullrich de usar a los policías para un acto político: "Payasesco y bochornoso"

Axel Kicillof habló este domingo sobre la polémica que generó el video en el que un grupo de seis policías de la Bonaerense saludaban a Patricia Bullrich y acuso a esta último de "usar" a los agentes para un acto político.

"Termina siendo medio payasesco y bochornoso este intento de usar a trabajadores de fuerzas de seguridad que están para cuidar gente, no para actos políticos", lanzó el gobernador bonaerense en diálogo con Página 12.

"Lo que ocurrió es que había gente que estaba insultando a la exministra, la fuerza actuó ante eso y después los llamaron desde adentro del local, como si hubiera un problema de seguridad. Cuando entraron se encontraron con que los grababan, los aplaudían. Los propios agentes involucrados dijeron que se sintieron usados políticamente", explicó.

Si bien en un comienzo se les abrió una investigación, Kicillof indicó que "después del descargo se determinó que fueron engañados, por lo tanto no hubo sanción y volvieron a su trabajo normalmente".

Por último, precisó al respecto: "Si fue un montaje, me pareció lamentable y horrible, pero no me sorprende, y no pierdo el tiempo con las urgencias que tengo. Evidentemente empezó la campaña y esta es la línea que van a seguir".