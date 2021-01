Elon Musk promete 100 millones de dólares a quien desarrolle una tecnología que aún no existe

Elon Musk, el hombre más rico del mundo en la actualidad, prometió en sus redes sociales pagarle 100 millones de dólares a quien desarrolle una tecnología para capturar emisiones de dióxido de carbono, algo que beneficiaría al ambiente.

"Donaré un premio de US$ 100 a la mejor tecnología de captura de carbono. Los detalles estarán la próxima semana", escribió el magnate en su cuenta oficial de Twitter, donde tiene 42,9 millones de seguidores.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology