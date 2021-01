El misterio del hit de Avril Lavigne que nunca existió

La mayoría de los sitios web que ofrecen letras de canciones coinciden que Avril Lavigne grabó un tema titulado "Dolphins" ("Delfines"). Pero, increíblemente, este tema nunca existió ni fue registrado por dicha cantante. El misterio aún no ha sido resuelto.

No hay partituras ni ningún otro tipo de orientación sobre cómo tocar "Dolphins". No hay grabaciones, video o audio, que sugieran que Lavigne, o cualquier otra persona, alguna vez tocó una canción llamada "Dolphins".

Sin embargo, eso no ha sido suficiente para evitar que algunas personas lo intenten, por lo que en YouTube se pueden encontrar algunos "covers" que buscan ponerle música a esta canción fantasma.

"Dolphins", obviamente, ha despertado decenas de teorías en relación al origen de la misma y ha desatado que varios usuarios de las redes sociales realicen investigaciones al respecto.

En el newsletter de GarbageDay indicaron que en la búsqueda en Twitter de "dolphin avril" se encontró una primera mención en 2011, cuando una cuenta de fan de Avril tuiteó automáticamente una página Hot Lyric para "Dolphins", aunque también encontraron un caché de 2005 que data de 2005. Todo un misterio.

LA LETRA DE LA SUPUESTA CANCIÓN DE AVRIL LAVIGNE (EN INGLÉS):

Dolphins Are u

Dolphins Are Me

Dolphins Are eveyone that includes you and me

They love swimmming with people like you and me

Dolphins live in the ocean

Dolphins live in the sea

Dolphins live in nice clear blue sea

They are acompneed by a lot of sea animals

We love them

You love them

I love them

Who dosen't like them

Give me a D

Give me a O

Give me a L

Give me a P

Give me a H

Give me a I

Give me a N

Then put it all together & what dose it spell