Las acciones argentinas en Wall Street pierden hasta 3,5%

El índice S&P Merval bajaba 0,26% y se ubicaba en 48.367,19 unidades pasada la media rueda en el mercado local, mientras que las acciones argentinas en Wall Street perdían hasta 3,5%.



En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Pampa Energía y Central Puerto registraban un alza de 1,95% y 1,87%, en ese orden.



En sentido contrario, Grupo Supervielle y Ternium mostraban caídas de 2,87% y 2,39%, respectivamente.



En los mercados internacionales, Wall Street operaba mixto en una nueva sesión marcada por la volatilidad financiera, producto del impacto de la pandemia de coronavirus en la economía global.



En tanto, los ADR de empresas argentinas registraban en la Bolsa de Nueva York mayoría de retrocesos, en una jornada en la que Despegar lideraba ese lote con un descenso de 3,5%.



En el segmento de renta fija los bonos en dólares registraban descensos de hasta 0,7%, mientras que los títulos en pesos anotaban subas de hasta 0,6%, con lo cual el riesgo país se mantenía sin cambios en 1.421 puntos básicos.



CAIDAS A NIVEL GLOBAL

Las bolsas mundiales registraban hoy variaciones mixtas en los principales activos, y el petróleo operaba en alza en los mercados internacionales de referencia, ante la volatilidad derivada de la evolución de la pandemia de coronavirus.



Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con resultado positivo, según datos de la agencia Bloomberg.



El índice japonés Nikkei cerró con una suba de 0,67%, Corea del Sur de 2,18%, Hong Kong de 2,41%, y China de 0,49% en su índice Shanghai y de 0,27% en el Shenzhen.



En tanto, Taiwán concluyó la jornada con una merma de 0,45%.



En Europa, las principales bolsas operaban en negativo: Londres registraba una baja de 0,75%, Francia de 1,24%, Frankfurt de 1,17%, Madrid de 1,29%, y Milán de 0,93%.



En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, bajaba 0,25% y se ubicaba en 30.918,95 puntos, en tanto que el índice selectivo S&P 500 crecía 0,32%, y el tecnológico Nasdaq mostraba un ascenso de 1,23%.



La Bolsa de San Pablo no operó por feriado por el aniversario de la Ciudad de San Pablo.



Por su parte, la Bolsa de Comercio porteña operaba con una ganancia de 0,14% en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en 48.536,73 puntos, y el riesgo país se mantenía en 1.421 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.



En tanto, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban en positivo en su mayoría, y ascendían hasta 3,4% en YPF.



De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago en positivo: la soja escalaba 9,1% para ubicarse en US$ 491,1 la tonelada en los contratos futuros con entrega en marzo de 2021.



En tanto, el maíz ganaba 4,4% y se ubicaba en US$ 201,5, y el trigo subía 2,6% hasta los US$ 235,7 en los contratos futuros con entrega también en marzo, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.



Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,13% y se comercializaba a US$ 52,34 el barril en los contratos con entrega en marzo, en tanto que el Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), se comercializaba a US$ 55,50 y ascendía 0,16% para su entrega también en marzo.



Por último, el bono a 30 años de los Estados Unidos mostraba un rendimiento de 1,81%, mientras el título a 10 años rendía 1,05% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,12%,