AFIP puso la mira en particulares por la compra del dólar financiero

No sólo están en la mira por comprar dólares en el mercado financiero empresas que recibieron la ayuda estatal para el pago de sueldos en medio de la pandemia. La AFIP puso el ojo también en particulares, entre ellos, varios monotributistas.

Ese ese organismo cruzaron datos con la Comisión Nacional de Valores (CNV) de contribuyentes particulares que hayan adquirido divisas en el mercado financiero mediante la operatoria con bonos conocida como "dólar MEP" o "Bolsa" y contado con liquidación. Aunque cabe aclarar que no hay restricción legal para operar de esta forma.

La intención es detectar irregularidades o inconsistencias entre los montos operados y las declaraciones juradas. Lo cierto es que no hay límites de montos para las personas humanas para acceder al dólar financiero, que es la única variante de acceso libre de manera legal, aunque sí rige una disposición de la CNV por la cual quienes hayan comprado el cupo del dólar ahorra (U$S 200) no pueden operar dólar Bolsa o contado con liquidación en el plazo de 90 días y viceversa.

Es por ello que fueron detectados unos 300 contribuyentes que no respetaron esta normativa. Ahora son investigados y ya están en proceso las notificación para que brinden explicaciones. En cuanto a cómo fue la detección de los casos, se supo que en los monotributistas el corte se hizo en quienes hayan operado más de U$S 14.000, la AFIP bajaría hasta los U$S 1.500. También la AFIP pudo la mirada en otros contribuyentes particulares como los que operaron más de U$S 1 millón.

Esta investigación está desarrollada en base sólo al mes de noviembre de 2020, por lo que quienes hayan operado en los meses anteriores o incluso montos superiores, por ejemplo durante octubre, mes en el que la brecha cambiaria alcanzó su pico con una cotización del “contado con liqui” que superó los $180, no son por ahora sujeto de esta nueva búsqueda de la agencia recaudadora.

Desde la agencia de recaudación manifestaron que “son los datos que tenemos de la CNV. Cuando nos manden de diciembre, se investigarán las operaciones de diciembre y si nos envían los de octubre, también”. También se supo que este nuevo cruce de información se suma a la investigación que se inició en diciembre del año pasado sobre las empresas que fueron incluidas en el programa ATP, la ayuda estatal para el pago de salarios que se implementó para asistir al sector privado en plena cuarentena. Como resultado, unas 2.066 firmas que recibieron esta ayuda para el pago de sueldos a sus empleados ya fueron notificadas por el organismo sobre “posibles incumplimientos” en las condiciones para acceder al programa oficial y deberán realizar el correspondiente descargo.