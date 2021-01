Maradona: los departamentos de Claudia en Miami entran en la guerra por la herencia

La disputa por los bienes y la herencia tras la muerte de Diego Armando Maradona sumó ahora un nuevo foco. En las últimas horas, un accionar legal de Jana, Diego Jr. y Diego Fernando que podría acentuar el distanciamiento con Dalma y Gianinna.

Sucede que los tres herederos se presentaron legalmente para continuar con el juicio que en vida le había iniciado Diego a su ex mujer, Claudia Villafañe, por una supuesta irregularidad en la compra de departamentos en Miami, Estados Unidos.

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, representa a Jana, Diego Jr. y Diego Fernando y realizó la presentación en la Justicia de La Florida para que se siga investigando el caso.

“La decisión del destino de ese proceso (el juicio en Miami) le corresponde exclusivamente a los herederos, quienes son los que deben decidir asesorados por sus letrados. Me dediqué a contactar a cada uno a efectos de anoticiarlos de la necesidad de resolver la cuestión manteniendo numerosas reuniones con sus abogados. No obstante, los esfuerzos realizados, y a pesar de mi insistencia, no se ha podido lograr un acuerdo entre ellos”, explicó Sebastián Baglietto, administrador de la sucesión del Diez, en un escrito presentado en el juzgado a cargo de la Dra.Luciana Tedesco de Rivero, sugiriendo desistir de avanzar con la causa, consejo que no fue aceptado por Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando.