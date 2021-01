Mientras tomaban champagne y hasta encontrar el dinero, torturaron durante 3 horas a un mecánico

El dueño de un taller mecánico de la localidad bonaerense de Turdera fue asaltado por delincuentes que lo amenazaron delante de su novia durante más de tres horas, lo torturaron, lo acuchillaron y le robaron una suma de dinero que guardaba para comprar una camioneta, tras lo cual huyeron con la computadora que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad, informaron la víctima y fuentes policiales.

El hecho fue denunciado por la propia víctima, identificado como Claudio Darieli (47), quien dijo a Télam que todo ocurrió el jueves de la semana pasada en su vivienda que posee arriba del taller mecánico, en la calle San Rafael 680 de la localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense.

Según el relato de la víctima, todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada cuando al menos cuatro asaltantes ingresaron a su domicilio tras acceder a un balcón y, desde allí, patearon una puerta que se hallaba sin cerradura y saltaron al living de la casa.

"Esa noche habíamos llegado con mi novia tarde, estábamos cansados y nos fuimos a acostar. De pronto escucho una explosión tremenda y cuando me levanto para ver qué había pasado, me agarran dos que estaban enfierrados", explicó Dareili.



Según el hombre, los delincuentes le comenzaron a pedir dinero y, a su criterio, tenían algún dato de que allí guardaba plata porque planeaba comprar en los próximos días una camioneta tipo utilitario Citroën Berlingo.

"Empezaron a revisar todo, estuvieron más de tres horas, fueron hasta el taller, revisaron todos los autos, las guanteras de los coches, dieron vuelta la casa, pero estaban muy tranquilos. De hecho, se tomaron una botella de champán que tenía en la heladera", dijo el hombre, quien consideró que "por la forma en que se movían, parecían policías".

El mecánico explicó que durante las tres horas en las que lo mantuvieron amenazado junto a su novia, lo torturaron de distintas maneras.

"Me pusieron una frazada dentro de la boca mientras me pegaban patadas en la cabeza y en el cuerpo. Después me amenazaron con quemarme con una plancha, o pusieron una sartén en el fuego con aceite y me decían que me lo iban a tirar encima", agregó Darieli.

El hombre agregó que todo ocurrió delante de su novia, a quien también le pasaron un cuchillo por la garganta y le exigían que dijera dónde guardaba el dinero.

"Fue un momento desesperante, no sabía cómo podía terminar esta pesadilla", explicó.

Durante el asalto, Claudio recibió seis puntazos en la zona del abdomen y debió ser trasladado a un centro asistencial para ser atendido, donde permaneció internado y luego dado de alta.

"Me dieron seis puntazos con un cuchillo y perdí mucha sangre", afirmó el hombre, quien aseguró que el hecho le "cambió la vida", pero que tiene que salir adelante.

"Tengo que seguir de alguna manera, no estoy acostumbrado a atender a mis clientes con las persianas bajas, pero no me queda otra", explicó.

Fuentes policiales aseguraron que el hombre realizó la denuncia en la comisaría de Turdera y que inmediatamente trabajó en el lugar personal de la Policía Científica, en busca de rastros y huellas de los delincuentes, a pesar de lo cual por el momento no hay personas detenidas.

Los policías determinaron que la puerta por donde ingresaron los delincuentes estaba sin cerradura y que se tomaron muestras de huellas para poder ser comparadas.

En tanto, el caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Lomas de Zamora, que dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los sospechosos.