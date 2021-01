¿Lo sabías? Cuántos países hay en el mundo

Responder a la pregunta de cuántos países hay en el mundo no es una tarea sencilla. La cuantificación es complicada por la sencilla razón de los cambios que se producen cada cierto tiempo en muchas regiones del globo terráqueo.

Cabe destacar que la referencia más aceptada es la que obedece al número de Estados integrados en la Organización de las Naciones Unidas, organismo que hoy tiene 193 Estados miembros, más dos Estados observadores que no forman parte de la organización y que son Palestina y la Santa Sede.

En realidad esto sería una primera aproximación en la búsqueda de saber realmente cuántos países existen en el mundo. Es que si nos fijamos, por ejemplo, en organizaciones deportivas como los Juegos Olímpicos o FIFA, los países actuales se elevan a más de 200 territorios en todo el mundo. Además, la estandarización de los códigos ISO llega a reconocer a 250 países, incluyendo lugares como Gibraltar, Groenlandia, Puerto Rico o la Polinesia francesa que, a día de hoy, no constituyen estados propios soberanos.

¿Qué requisitos hacen falta para ser un país reconocido? En el derecho internacional se acepta que todo Estado debe cumplir una serie de pautas para convertirse en país. Entre ellas se encuentran las siguientes:

* Tener un territorio. Da igual la población con la que cuentes, lo importante es que el territorio este delimitado claramente de cara a los organismos nacionales e internacionales.

* Contar con una población estable.

* Contar con el control de un gobierno.

* Contar con el reconocimiento de otros Estados en el ejercicio de sus funciones. Punto muy importante ya que es el que suele generar mayor controversia debido a muchos conflictos históricos que se dan entre diferentes países.

Lo cierto es que para que se considere que es un país, el lugar tiene que tener un territorio definido, ser habitado con algún grado de permanencia, tener instituciones políticas y gobierno propio, tener la independencia reconocida por otros Estados soberanos e interactuar diplomáticamente con otros países, según explican los especialistas.

Si bien existen muchos territorios que cumplen estos requisitos, muchos aún no han sido considerados países por conflictos políticos. Uno de los casos es Kosovo, un territorio que está reconocido por más de 100 Estados miembros de la ONU, es miembro del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero la ONU todavía no lo reconoce y por el momento, no está considerado país.

La inclusión en la ONU tiene que ser debidamente aprobada por al menos nueve de los quince miembros del Consejo de Seguridad, donde se encuentran las grandes potencias mundiales y sin que ninguno de los cinco miembros permanentes, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, utilicen su derecho a veto.

En este aspecto hay que aclarar que dentro de la gran lista para hacer una calificación clara de cuántos países hay en el mundo, existen muchas peculiaridades en todo el planeta. Todos los llamados "nuevos Estados", no están reconocidos por la ONU, pero en un futuro podrían formar parte de territorios formales en la lista de países del mundo.

Como datos curiosos de países en todo el mundo encontramos que Nauru, ubicado en la Micronesia, tiene una población de 13.000 habitantes y una superficie de 21 kilómetros cuadrados, y es actualmente el tercer país más pequeño del mundo. Su belleza reside en la espectacularidad de sus costas aunque nunca ha destacado como gran destino turístico. Como contrapartida, al otro lado del mundo encontramos a los gigantes encabezados por Rusia -el país más grande-, seguido de Canadá, Estados Unidos, China y Brasil.

Luego de todos estos datos, que quizás muchos de ellos desconocías, podemos decir que oficialmente, según la ONU, son 193 países los que hay en la actualidad en todo el mundo.