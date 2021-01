Un pitbull atacó a ocho personas en la calle y un policía lo mató a tiros

Un perro pitbull que se encontraba sin correa ni bozal atacó a una vecina y luego a ocho policías que acudieron a ayudarla, en Morón.

Finalmente, en medios de un escenario de tensión en todo un barrio, uno de los uniformados usó su arma reglamentaria para dispararle y lo mató.

Se investiga si, como trascendió ayer, el animal era propiedad de un funcionario del municipio local.

Todo ocurrió poco antes de las 10 del martes.

El animal, llamado Jason estaba en la vereda, sin correa ni bozal, cuando emprendió el ataque contra Marta Martínez, una vecina que caminaba de regreso a su casa. “Vi el perro que se acercó demasiado rápido, en un segundo me saltó, me arrancó la cartera, me asusté, pegué el tirón y ahí me clavó los dientes. Cuando lo miré, vi cómo sacaba un pedazo de mi brazo de su boca, yo tenía todo el tendón afuera. Me asusté y empecé a los gritos”, contó al mujer a la prensa.

Cuando otros vecinos intervinieron en la situación, el pitbull no frenó en su accionar y mordió a seis personas más. Había gente herida en el piso, otros gritando desde sus ventanas, les pedían que disparen, que mataran al animal, pero los efectivos explicaban que eso no se podía hacer. Intentaron agarrarlo, contenerlo, pero Jason los atacó también a ellos, luego escapó, y al doblar la esquina mordió a otra mujer, también de atrás. “La situación fue desesperante. No podía salir de la casa de la gente que me estaba ayudando. Quedé traumada, tengo miedo de salir a la calle. Podría haber matado a cualquiera, a esa hora la calle está llena de chicos, pero justo ayer no había”, relató Marta. La situación llegó a su fin cuando un policía apareció en el lugar y, ante la embestida del perro, efectuó un disparo con su arma reglamentaria: pese a la herida recibida, el animal continuó atacándolo, por lo que el uniformado realizó un nuevo disparo que acabó con la vida del pitbull. Como saldo del ataque, los vecinos debieron ser hospitalizados: una mujer recibió 100 puntos de sutura y sufrió una grave lesión en un tendón, ya que las mordidas afectaron sus dos brazos. Otro vecino recibió seis puntos en la pierna y seis en uno de los brazos.