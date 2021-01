Alberto Fernández en Chapadmalal: "Los casos de coronavirus crecen de un modo más que preocupante"

El presidente Alberto Fernández reconoció hoy que le "preocupa" el aumento de contagios de coronavirus registrado en los últimos días, llamó a la "responsabilidad individual" y pidió "no jugar con fuego porque el virus está circulando", al encabezar un acto en Chapadmalal.



El Presidente compartió con la directora de Anses, Fernanda Raverta, y con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, un acto en esa localidad balnearia para promulgar la ley jubilatoria y poner en marcha "Anses Verano".



"La vacuna nos va a dar con el correr de los meses inmunidad, pero en el mientras tanto no podemos jugar con fuego, porque el virus está circulando", expresó Fernández, en un tramo de su discurso.



Con todo, celebró la "buena idea" del Gobierno de haberse "ocupado tempranamente de conseguir vacunas", pero insistió: "La pandemia sigue azotando a la Patria".



El Presidente exhibió así su preocupación por el crecimiento de contagios en el área metropolitana y en la costa bonaerense y en ese sentido advirtió que en Mar del Plata "los casos crecen de un modo más que preocupante".



"Empieza el verano y todos nos distendemos", aceptó, pero pidió que la sociedad comprenda que el virus sigue circulando en la Argentina.



"Uno se descuida y los que más se descuidan son nuestros jóvenes. Sé que para muchos ir a bailar es lindo, jugar al fútbol es lindo, todo es lindo, salvo que haya un virus en el medio. Quiero llamar a la reflexión de todos. La pandemia no se terminó", agregó.



El jefe de Estado relató que compartió fin de año con Kicillof en Chapadmalal y aseguró que ambos conversaron y compartieron su preocupación por la situación.