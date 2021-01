VIDEO .- Noche de descontrol en las vías de 45 y 122: incendiaron vagones y casi se prenden fuego varias casas

Los vecinos que viven en calle 45 entre la avenida 122 y las vías del tren vivieron una momentos de suma tensión en las primeras horas del sábado: un grupo de personas incendió los vagones de trenes que había en la zona y casi ocurre la tragedia, ya que las llamas estuvieron muy cerca de llegar a las casas.

Quienes viven en la zona vienen atravesando una situación delicada hace años ya que aseguran que los terrenos que son del Ferrocarril se convirtieron en "tierra de nadie" y que diariamente algunas personas que se asentaron en el lugar provocan todo tipo de disturbios o intentan cruzar para el sector de las viviendas.

"Hay gente que incendia vagones, ya ha pasado, perosta vez están a 15 metros de las casas y se empezaron a prender los pastizales. Por suerte había llovido, estaban húmedos y no prendían tan rápidamente", comenzó contando Enrique, un vecino del lugar.

Según precisó, las llamas comenzaron a verse pasada la medianoche y tuvieron que acudir los Bomberos para que las llamas no provocan un daño mayor. "Hubo conmoción, todos fuimos a ayudar. Un vecino llevó una manguera y era conmovedor cómo quería ayudar con el chorrito que salía, porque encima hay poca agua en la zona", contó.

En relación con el cansancio que existe entre los vecinos por lo que viven diariamente, además del miedo, precisó: "Es un problema terrible que está pasando. En cualquier momento va a haber un desastre. Todos los que dan con las vías tienen problemas y la gente está cansada, se quiere armar".

Siguiendo con el panorama que viven en el barrio, contó: "Se han metido a las casas a través de los fondos, la zona es muy insegura. Pusimos alarma vecinal, hay vecinos que se turnan para vigilar a la noche. Estamos viviendo una situación que no tiene límites, no sabemos quién es el responsable ya. Hay tres o cuatro de seguridad del Ferrocarril que no pueden hacer absolutamente nada porque le tiran piedras o le queman la garita".