La esposa de Pitana salió al cruce de las críticas tras el polémico arbitraje

El vibrante partido entre Independiente y Arsenal que terminó con victoria de los de Sarandí por 4 a 3, dejó bastante tela para cortar tras el pésimo arbitraje de Néstor Pitana, que no le cobró dos claros penales al equipo local. En ese marco, durante y después del pleito disputado en Avellaneda, las crítica de los periodistas por el desempeño de Pitana no tardaron en llegar.

Pero tampoco tardó en llegar el enojo de la pareja del árbitro mundialista, Romina Ortega. "Me gustaría ver al periodista que está sentado relatando este partido en el medio de la cancha tomando decisiones. Es fácil sentarse y hablar boludeces", deslizó Ortega.

"Está claro que Pitana es uno de los mejores árbitros del mundo. Si no te gusta como dirige no hace falta que le falten el respeto. Hablen con respeto. Así estamos...", prosiguió la mujer.

La reacción de Ortega fue contra Hernán Feler y Hernán Castillo, quienes se encargaron de la transmisión televisiva del encuentro, quienes, ante la evidencia, no perdonaron a Pitana por los penales que no convalidó para el equipo local. "Pitana se ha convertido en un árbitro de VAR", deslizaron los comunicadores, en alusión a que Pitana no toma decisiones importantes por su cuenta y que depende del nuevo sistema de revisión de jugadas.

La primera gran polémica había sido en el primer tiempo, por una mano de Pereyra en el área de Arsenal que debió haberse traducido en un penal a favor del Rojo. Luego, en el segundo tiempo, una brusca infracción a Alan Velasco en una jugada de gol cuando el encuentro estaba 2 a 2. De esa jugada, llega la contra y el tercer gol para los dirigidos por Huevo Rondina.

Tras correr el resultado de atrás durante todo el partido, los fallos de Pitana agitaron los ánimos en el Rojo. Enseguida vieron la expulsión el DT Pusineri y Alan Franco tras una falta descalificadora. Luego, en Arsenal, vio la roja Candia y el rojo llegó al empate.

Con Independiente apremiado por alcanzar el cuarto gol y llegar a un partido clave contra River, Arsenal mete el cuarto y le da el golpe de gracia a los locales. De esa forma, los dirigidos por Pusineri finalizarán la participación en la Copa Diego Armando Maradona frente a River, por supuesto, sin chances de clasificarse a la final.