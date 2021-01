Aprobaron la jubilación básica de los médicos de 47.000 pesos

Los asambleístas de la Caja de Médicos de la Provincia ratificaron el monto de las jubilaciones básicas con carga de familia en 47.000 pesos, cifra que implica un incremento en los totales percibidos entre el 2019 y el 2020 del orden del 36 por ciento, informaron en la entidad, tras la asamblea ordinaria que se realizó en forma remota.

Con la participación de 187 asambleístas, se llevó a cabo en forma digital y remota la Asamblea General Ordinaria de la Caja de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, donde se ratificó por amplia mayoría mantener la Jubilación Básica con Carga de Familia en 47.000 pesos durante enero y febrero y convocar a una Asamblea Extraordinaria para marzo para considerar el Valor Galeno Previsional, que impactará en el monto de los beneficios, y la Escala de Aportes, agregaron.

La reunión fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Caja de Médicos y contó con la fiscalización de dos representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires designadas al efecto.

Además se aprobó la Memoria y el Balance del periodo julio 2019 - junio 2020; el Presupuesto de Gastos, Prestaciones y Cálculo de Recursos para el ejercicio julio 2020 - junio de 2021 y por unanimidad los ajustes, recargos e intereses en deudas de aportes (Arts. 3º y 35º de la Ley 12.207), entre otros puntos.

“Durante este año hemos trabajado especialmente en dar respaldo a nuestra comunidad en este contexto con el desarrollo de distintas medidas de contención, garantizando el pago de todos los beneficios, la mejora de las prestaciones y creando nuevas líneas de préstamos de emergencia”, expresó Héctor Sainz, Presidente de la Caja de Médicos provincial.

PLANTEO por “IRREGULARIDADES”

Por su parte, el grupo Luchemos por una Caja Justa planteó que hubo presuntas “irregularidades durante la asamblea y detallaron que no enviaron al mail de los afiliados la realización de la asamblea con suficiente tiempo, lo hicieron tres días antes en su página web: no nos enviaron el enlace zoom para presenciar y pedir el uso de la palabra. Y no realizaron la votación nominal de la memoria y balance cómo se hace siempre”.

Autoridades de la Caja informaron que “todos los afiliados en tiempo y forma fueron informados de la asamblea y el enlace lo tuvieron por canal de YouTube de acuerdo a lo informado a La Dirección de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia; la Asamblea es de representantes y no de afiliados), y que el reglamento tiene previsto que si hay una sola moción, puede a solicitud de algún representante votarse a mano alzada para facilitar el trámite”.