Convocan a donar sangre para evitar una fuerte caída de stock en Provincia

Habitualmente en verano las donaciones de sangre caen entre el 40 y el 50 por ciento, por eso especialistas en hemoterapia exhortaron a la población que no deje de sumarse a esa acción solidaria, ya que además suele crecer la demanda en tiempo de receso estival.

Con el lema “A donar sangre!”, se solicitó que quienes estén en condiciones de ser donantes de sangre y de plasma no dejen de acercarse a los lugares donde se hacen las extracciones porque en esta época del año se produce una sensible baja.

En esa línea, los especialistas solicitaron no dejar de donar sangre y plasma durante las vacaciones, ya que suele producirse una merma que ronda el 50 por ciento en la cantidad de donantes, sumado a una mayor demanda debido, en parte, a los accidentes viales.

“AÑO ATÍPICO”

“Es un año atípico, lo que sucede habitualmente es que en verano bajan las donaciones porque la gente está de vacaciones, se relaja y no va a donar sangre”, destacó Rosario Céspedes, directora asociada del Instituto de Hemoterapia del Centro Regional de Hemoterapia Tres de Febrero y añadió que, en general, “las donaciones en esta época bajan un 40 a un 50 por ciento”.

La donación de sangre es “una necesidad vital e insustituible para pacientes con enfermedades oncohematológicas, oncológicas, obstétricas, personas atendidas en emergencias, pacientes sometidos a cirugías o trasplantes”, destacó Céspedes.

“Ahora tenemos un escenario diferente, en el que además la gente ya no se está acercando a los hospitales para donar debido a la pandemia, por eso, es que se promocionó la donación voluntaria de sangre a través de colectas externas”, indicó la especialista.

“Siempre es muy importante donar, y este año más que nunca porque estamos en el marco de una pandemia”, enfatizó.

Agregó que “jamás vamos a dejar de necesitar tanto la sangre como sus componentes porque es insustituible”.

El Centro Regional Tres de Febrero se sumó a La Plata y Mar del Plata. Su inauguración se aceleró para potenciar la donación de plasma convaleciente en el marco de la creación del Registro Único de donantes de PCC19 para la obtención, procesamiento, distribución y recomendaciones para el uso del plasma de la provincia de Buenos Aires.

Se remarcó que durante la donación de sangre no se corre ningún riesgo de contraer infecciones. El material que se usa es estéril y descartable. Donar sangre no debilita, no engorda, no adelgaza, ni trae ningún perjuicio al donante.

Inmediatamente después de la donación el organismo comienza a compensar el volumen extraído (450 ml.). El donante no notará ninguna diferencia.

Se hace una entrevista previa que está destinada a evaluar aptitud y determinar posibles contraindicaciones, para cuidar al donante y al receptor. La información brindada durante la entrevista queda protegida por la confidencialidad médica.

Se determina grupo sanguíneo y Factor Rh; detección de infecciones transmisibles por transfusión: sífilis, hepatitis B, hepatitis C, brucelosis, HIV/SIDA, Chagas y HTLV I y II.

Después de cada donación se hacen estudios de laboratorio a la sangre extraída. Ellos son: Si alguno de los estudios imposibilita la utilización de la sangre estudiada, la unidad se descarta y el donante es convocado para su información, orientación y derivación adecuada.

Para donar sangre es necesario concurrir con DNI, o algún documento que acredite identidad. Tener entre 16 y 65 años. Sentirse en buen estado de salud. Desayunar antes de donar. Pesar más de 50 kilos.