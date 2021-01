El fracaso en Mendoza dejó sin chances a Estudiantes

Ni punto de comparación el equipo de Estudiantes que anoche fracasó en su visita a Godoy Cruz de Mendoza con el equipo diagramado por Pablo Quatrocchi, en esta etapa de entrenador interino tras el alejamiento de Leandro Desábato, una semana antes frente a Vélez, presentación que marcó el final de una etapa negra de 15 partidos sin ganar, y con una respuesta futbolística que sorprendió en el tramo final de un torneo que será fácil de olvidar para el Pincha.

El conjunto albirrojo, que pronto quedará en manos de Ricardo Alberto Zielinski, quien se despedirá de Atlético Tucumán en 60 y 118, contra Gimnasia, no mostró nada de nada, verdaderamente.

Careció de juego en la franja central, porque Darío Sarmiento tampoco mostró esta vez las razones por las cuales Manchester City pagará una fortuna por su pase, y Diego García, de gran actuación en Liniers, no repitió.

Y como los centrales no terminaron de brindar seguridad en el área y tanto Lucas Fernández como Leandro Díaz no se hicieron sentir en ataque, la derrota fue una consecuencia lógica.

Los cambios dejaron ver que la solución tampoco había quedado afuera, entre los suplentes, y la derrota 1-0 quedó firme, dejando lejos de los punteros a un Pincha que terminó dejando la imagen de un equipo que juega a cualquier cosa, sin argumentos futbolísticos medianamente sólidos...

El cierre frente a los santiagueños de Central Córdoba, en el estadio de 57 y 1, será el punto final de una Copa Diego Maradona que ni siquiera en la segunda etapa, instalado en la Zona Complementación, evidenció algún tipo de recuperación para Estudiantes.

ENTRÓ DORMIDO

No hizo pie Estudiantes cuando la pelota empezó a rodar, y quedó expuesto al dominio de Godoy Cruz. La primera sorpresa de la tarde-noche, porque considerando el antecedente más inmediato era lógico esperar algo más del Pincha. Su victoria como visitante de Vélez representaba una mejor carta de presentación de la que podía exhibir el Tomba tras la goleada sufrida en Avellaneda, que le costó el puesto a su entrenador.

Aprovechando las ventajas otorgadas por un rival dormido, el conjunto mendocino se hizo cargo del juego y con poquito elaboró una serie de tres jugadas que necesitaron de la reacción de Mariano Andújar, quien evitó la apertura de Tomás Badaloni, quien tuvo su revancha a los 18 minutos, cuando conectó un centro levantado por Ian Escobar y selló el 1-0.

Darío Sarmiento no pudo capturar la pelota, y como tampoco se iluminaron Lucas Rodríguez ni Diego García en la línea de medios, Estudiantes no tuvo juego, y el despliegue de David Ayala no alcanzó para frenar el entusiasmo de Godoy Cruz, que recién sufrió en defensa cuando Nicolás Pasquini se animó a pegarle desde lejos y Leandro Díaz definió mal desde posición favorable.

Nada que ver esta segunda presentación del Pincha bajo la conducción de Quatrocchi con la que una semana antes sorprendió en Liniers interrumpiendo una larga serie de presentaciones sin triunfos que le costó la salida a Leandro Desábato.

Es más, en Mendoza, durante la mayor parte del tiempo, Estudiantes tuvo muchos puntos de similitud con el equipo desarrollado por el Chavo.

Por el contrario, con Daniel Oldrá en la conducción, tras el ciclo de Diego Martínez (renunció hace una semana debido a los malos resultados), y mientras se espera el desembarco de Sebastián Méndez (ex Gimnasia), el conjunto mendocino mostró signos de recuperación que seguramente le permitirá a varios ganar posiciones en la consideración del próximo director técnico.

Diego García, el jugador más valioso contra Vélez, no repitió esta vez, aunque cuando entró en acción mostró su capacidad para generar peligro con su gambeta en velocidad, y tras un par de situaciones de bajo riesgo, cuando finalizaba el primer tiempo, hizo una de las suyas, aunque desde el borde del área le pegó muy alto.

SIN ARGUMENTOS

Con el ingreso de Mauro Díaz, por Sarmiento, Quatrocchi trató de modificar el cuadro de situación, y aunque los albirrojos pudieron manejar la pelota más tiempo, mucho tuvo que ver la decisión adoptada por los locales, que apretaron las líneas en terreno propio, con la idea de salir rápido de contra.

No aparecieron las ideas en Estudiantes, ya que Lucas Fernández continuó apagado como todos quienes se movieron a partir de la mitad del terreno, y sin juego hubo una sucesión de pelotazos largos, corridas, frenos, centros y gambetas que irremediablemente quedaron en la nada. Una entrada de Ángel González, que se desparramó dentro del área ni bien sintió un mínimo contacto con el marcador, fue una postal de los visitantes.

Por ese camino llegó al final, buscando un cabezazo de Andújar en el área de enfrente, en medio de un estado de desesperación que dejó muy lejos la posibilidad de un empate que tampoco le hubiera alcanzado, porque para llegar a la última fecha con alguna posibilidad de acceder al primer lugar debió ganar.

El Pincha cierra su participación el lunes próximo a las 21:30, frente a los santiagueños