Robo, tiroteo y detención en la casa del actor Osvaldo Santoro

La policía se tiroteó con dos delincuentes que habían entrado a robar a la casa del actor Osvaldo Santoro, en la localidad bonaerense de Tres de Febrero y logró detenerlos.

Los delincuentes forzaron las rejas y entraron a la propiedad pero los vecinos escucharon ruidos extraños y llamaron a la policía que terminó enfrentándose a los ladrones.

Osvaldo Santoro y su familia no se vieron afectados porque se encuentran en Córdoba pero enterado del suceso el actor dijo que "no es la primera vez. El año pasado, para la misma fecha, me pasó algo similar. Ahora mi hijo está en la fiscalía, esperando para declarar con otros testigos desde las 3 de la mañana... por lo que me cuentan, es la misma persona que entró el año pasado", relató el actor.

"Pusimos un refuerzo en la reja pero aparentemente, no sirve. Siempre hay gente merodeando la zona... pasan cosas como estas porque es lo que se vive hoy en día. Esta vez no llegaron a robarme nada".

Los delincuentes llegaron con un 207 a la casa. Ingresaron al garaje y cuando intentaron entrar a la vivienda forzando las ventanas con un criquet, llegó la policía. El delincuente que estaba de campana en la puerta se dio a la fuga y lo interceptaron a la vuelta de la casa. Cuando llegaó otro móvil policial lograron detener al otro ladrón adentro de la vivienda pero antes se inició un tiroteo y fueron detenidos.

"Nos enteramos alrededor de las tres de la mañana porque un vecino nos llamó urgente. Por suerte, con el ruido que escuchó de una ventana rota y una alarma que sonó, llamó a la policía y la verdad que tengo que agradecer que hayan acudido tan rápido y los hayan agarrado"., dijo Santoro.