Mientras define su futuro lejos del Pincha, Rojo sigue la puesta a punto

Marcos Rojo se encuentra en el país mientras define su futuro inmediato en relación con la redonda. Sin lugar en el Manchester United, todo parece indicar que será Boca quien lo tendrá en sus filas de cara a lo que se viene en el 2021.

Y si bien ambas partes ya han reconocido charlas entre sí, desde el Xeneize aguardan que pueda desvincularse del Club inglés para así terminar de cerrar su llegada a Boca.

Mientras tanto, y para no perder tiempo, el defensor que puede hacer las veces de central o de lateral por izquierda, subió un video a sus redes en el que se lo ve entrenando con mucho entusiasmo de cara a esta nueva etapa. Entre abdominales y muchos ejercicios de potencia, Rojo aguarda por la definición de su futuro, aunque sabe que estará lejos de los “Diablos Rojos” y muy probablemente cerca de Casa Amarilla.

“no van a renovar”

Mientras tanto, en Inglaterra, Ole Gunnar Solskjaer, DT del Manchester United, reconoció en conferencia de prensa algo que es sabido hace meses, y es que tanto Rojo como Sergio Romero, no renovarán con el club.

“Romero y Rojo no van a renovar con el club”, explicó el ex delantero noruego. “Los dos tienen contrato hasta junio y no se van a extender, así que son libres para encontrar clubes”, destacó quien nunca tuvo en cuenta al ex Pincha, algo que sí sucedió, no tanto como él hubiera deseado, con el arquero ex Racing.