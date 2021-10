VIDEO: ¡Qué problemón! Joven enumeró los problemas que tiene por ser linda y se volvió viral

Una joven se volvió viral en las últimas horas después de grabar un vídeo para Tik Tok enumerando los “problemas” que tiene por ser linda. Entre la lista de detalles que dio, con varios insultos de por medio y agresiones sin distinción de género, la joven contó la “reverenda mi…” que es ser linda.

El video que nació en Tik Tok se hizo viral en Twitter y los usuarios de esta plataforma inundaron la tendencia de comentarios originales y muy graciosos. Dicho material tiene una duración de poco menos de dos minutos en donde revela los comentarios misóginos que tuvo que vivir pero también señaló la “envidia” de las mujeres por su belleza.

La joven en cuestión contó que no puede ir al gimnasio cerca de su casa sin que los hombres le griten cosas en la calle. No puede tener amigos por miedo a que se confundan o la quieran “levantar”. Las mujeres, en este punto, no se la llevaron de arriba pues acusó al género de ser su “peor enemigo”.

Los comentarios sobre este vídeo resaltan los argumentos de la chica, con un humor ácido y muy irónico. “No tiene amigas que le dicen Che, no da?”, “Quién diría que uno se puede ganar problemas hasta por ser linda jajajaja perdón” y “El tik tok de la que sufre (?) por ser linda. Dios, dame esos problemas”, son algunos de los mensajes que le dejaron los tuiteros.

Pero el revuelo que armó esta tiktoker no terminó en la red social del pajarito. En su cuenta de Instagram, la joven de usuario CaroThm levantó un tuit de un joven que comentó haber cursado con ella en la facultad y la tildó de hacerle vivir un “calvario”. Caro estalló en sus historias insultando por todos los frentes, incluyendo un poco amable “inútil de m…”.