Ferro remontó un partidazo, venció 3 a 2 a San Martín y sueña con volver a Primera

Ferro Carril Oeste, que sueña con el ascenso a Primera División, derrotó esta tarde como local por 3-2 a San Martín de San Juan, tras estar dos goles abajo, y se ubicó a un punto de los líderes de la Zona B de la Primera Nacional, Güemes de Santiago del Estero y Barracas Central.



Ferro extendió así a diez fechas su racha sin derrotas, en una remontada que lo llevó a cerrar esta jornada con 44 puntos, uno menos que los líderes Güemes de Santiago del Estero y Barracas Central.



La fiesta de los hinchas en Caballito estuvo justificada por el sufrimiento de la derrota parcial, ya que el conjunto sanjuanino se puso 2-0, con goles de Matías Gimenez (45m. PT) y Ezequiel Rescaldani (10m. ST).

ES UN SENTIMIENTO, NO PUEDO PARAR 💚 pic.twitter.com/0ksjZoDCfl — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) October 11, 2021





Pero el equipo que dirige la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez comenzó una remontada imparable con el gol de Tomás Molina a los 13m del segundo tiempo, y que Germán Rivero convirtió en triunfo con sus goles a los 23 y a los 28 minutos. Una hinchada enfervorizada despidió al "Verdolaga", que ahora quiere más para llegar a la final directa por el ascenso.



En Floresta, All Boys no pudo quebrar el cero ante Santamarina. El local insistió pero no tuvo claridad como para vulnerar al conjunto de Tandil, que se llevó lo que vino a buscar: la igualdad.



El equipo de Marcelo Pascutti contó con chances para desnivelar, sobre todo en el arranque del segundo tiempo, pero confundió los caminos y abusó de pelotazos desde cualquier sector del campo.