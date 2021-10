Rodríguez Larreta: “Pensar que por poner platita en el bolsillo los van a votar es subestimar a la gente”

El jefe de Gobierno porteño recorrió la zona céntrica del partido bonaerense junto al candidato a concejal Lucas Delfino, y aseguró: “si se consolidan los resultados de las PASO, vamos a tener un equilibrio en el Congreso”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió la zona céntrica de Hurlingham y charló con vecinos y comerciantes acompañado por el candidato a concejal de Juntos, Lucas Delfino.

Luego brindó una conferencia de prensa, en la que aseguró que el Gobierno “subestima a la gente” y se refirió a la importancia de las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

“Ponerle ‘platita en el bolsillo’ a la gente para que los voten me parece una falta de respeto, es subestimar a la gente. Pensar que alguien, porque le prometan un plan que después no sabés si llega o no, o porque le regalen una heladera los va a ir a votar es una subestimación, es atentar contra la capacidad de la gente”, aseguró Rodríguez Larreta.

En ese sentido, se refirió a las principales preocupaciones que le manifestaron los vecinos durante su recorrida por Hurlingham junto a Delfino: “la gente le tiene miedo a la inseguridad. La gente no consigue laburo. Todos los días los precios suben. Esos son los problemas de fondo. Pensar que porque le pongan ‘platita en el bolsillo’, como dijo Gollán, la gente los va a votar, realmente me impresiona cómo subestiman y le faltan el respeto a la gente”.

De cara a los comicios de noviembre, declaró: “es una elección legislativa, no es que si se gana vamos a gobernar. Lo que vamos a tener es un equilibrio en el Congreso para ponerle un freno al kirchnerismo, decirle basta al kirchnerismo”.

Y agregó: “si se consolidan los resultados de las PASO, por ejemplo, Cristina Kirchner pierde el quórum automático en el Senado, eso es muy importante. Si se consolidan los resultados tendremos un equilibrio en la Cámara de Diputados”.

“Nosotros tenemos nuestro rol de oposición. Una oposición que está unida y que propone: por un lado va por un freno al kirchnerismo, y por el otro tiene propuestas concretas para mejorar la educación y para que haya vacunas en la Argentina”, afirmó.

Por último, el candidato a concejal en Hurlingham, Lucas Delfino, concluyó:

“no puede haber diferencias, somos la misma argentina. No hay soluciones mágicas. En la capital nosotros, con Horacio, demostramos que se puede. No hay una fórmula mágica, no es de un día para el otro, es trabajar, trabajar y trabajar. Y por supuesto necesitamos educación para los chicos".