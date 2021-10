Provincia: la segunda dosis será libre para mayores de 18 años

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy que desde mañana habrá vacunación libre de segunda dosis para los mayores de 18 años, sin enfermedades preexistentes, en todo el territorio bonaerense y aseguró que la campaña de inmunización "cambió para siempre la situación de la pandemia" en la Argentina.



Así lo informó el gobernador esta tarde durante una visita a un vacunatorio en Morón, en el marco del inicio de la campaña de inmunización para niños de entre 3 y 11 años que comenzó hoy en la provincia de Buenos Aires.



"La vacuna cambio para siempre la situación de la pandemia. Es duro decir que hay muchos países que aún no tienen vacunas. Acá llegó en diciembre y ahora tenemos seis vacunas diferentes que se aplican de manera simultánea", evaluó Kicillof



Precisó que en 300 días "la provincia de Buenos Aires aplicó más de 21 millones de vacunas en el plan más grande de la historia" y resaltó que la vacuna "no sólo es la posibilidad de flexibilizar actividades, sino también que si volvieran los contagios va a ser mucho más leve para los vacunados".



"La vacuna nos protege y la libertad es la vacuna", graficó el gobernador en el vacunatorio, donde estuvo acompañado del ministro de Salud, Nicolás Kreplak y del intendente local, Lucas Ghi.



Aseguró que "a pesar de la campaña antivacuna que hicieron algunos tenemos una sociedad que comprendió que vacunarse no es solo un acto de protección individual, sino que también es cuidar al resto".



Al anunciar la segunda dosis libre para mayores de 18 años, detalló que "el 90% de esa franja etaria ya tiene una dosis y el 83% el esquema completo", por lo que pueden concurrir a cualquier vacunatorio respetando los plazos de espera entre ambas dosis que exige cada vacuna.



Dijo además que "pese a intentos de boicotear la vacunación" la provincia de Buenos Aires ya tiene "700 mil inscriptos de entre 3 y 11 años y 1,2 millones de adolescentes de entre 12 y 17".



"El plan de vacunación avanza a pasos agigantados e imparable en la provincia de Buenos Aires", graficó.



En tanto, Kreplak resaltó que Argentina "es uno de los primeros países del mundo en poder vacunar a los niños de entre 3 y 11 años" y sostuvo que "es el paso final que necesitamos".



"Llevamos 20 semanas de descenso de casos con una caída del 97,3% y sólo el 11% de las terapias están ocupadas con pacientes con coronavirus, la mayoría porque no se vacunaron", detalló.



Kreplak agradeció además "el esfuerzo de los trabajadores de los más de 450 vacunatorios que comenzaron hoy a vacunar a los más chiquitos".