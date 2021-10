“Estoy viviendo un sueño, no hay palabras para describirlo”

“Fue el día más feliz de mi vida, no te lo puedo explicar, de verdad, traté de buscarle palabras pero no las encontré todavía. Estoy viviendo un sueño, literalmente, es lo que más deseaba”. El que habla es Bautista Kociubinski, el volante categoría 2001 de Estudiantes que el viernes pasado jugó su primer partido desde el minuto uno en el equipo profesional y se prepara para seguir teniendo en cuenta la molestia de Jorge Rodríguez.

En la charla con este medio este pibe de 20 años, que en todo momento de la charla transmitió seguridad e ideas claras, hizo una pausa y dijo: “Sé que todavía no conseguí nada, me queda un largo recorrido por delante y quiero seguir metiéndole para ir por más”. En el final del camino se imagina varios años en el Pincha, alguna transferencia a Europa y, por qué no, el sueño de jugar en la Selección.

-Todos tus entrenadores de inferiores dijeron que siempre tuviste claro tu destino...

-Sí, aunque de muy chico ni lo pensaba. Pero sí sabía que quería jugar en la Primera de Estudiantes, mi club. Y desde que empecé en las categorías de Inferiores me esforcé para alcanzar mi sueño. Fue en Sexta División cuando tuve por primera vez la sensación de que quería esto.

-¿Dejaste muchas cosas en el camino para conseguirlo?

-Esta profesión tiene muchas cosas maravillosas y otras no tan lindas. En mi caso perdí momentos con amigos, salidas, comidas, juntadas, vacaciones y muchas cosas que un pibe de 18 años suele hacer en su juventud. Por ejemplo no pude irme de viaje de egresados a Bariloche. Pero ojo, todo lo que dejé en el camino lo volvería a hacer porque mi objetivo era este y por ahora lo estoy cumpliendo.

Bautista hizo parte de la secundaria en el colegio de Estudiantes, donde su mamá Constanza es profesora de inglés. Pero una vez que sus entrenamientos se mudaron a la mañana no tuvo más remedio que seguir en el centro de enseñanza que el club tiene para futbolistas. “Los amigos, que aun conservo, querían que vaya con ellos al viaje de egresados, pero no pude. Ahora, si en diciembre próximo tengo algunos días de vacaciones vamos a tratar de hacer ese viaje, unos años después, ja”.

-¿Te costó mucho tomar esa decisión?

-La verdad que no. Siempre fui responsable. Mi familia nunca tuvo que estar muy encima mío para que me cuidara. Me salía solo. No me quería perder ni un entrenamiento.

Kociubinski llegó con edad de infantiles al Pincha. Fue volante central, extremo por derecha, falso nueve y, en algunos partidos que faltaban defensores, lo hizo de marcador central.

“Mi primer puesto fue de número 5. En Novena empecé a jugar como interior, en Octava fui enganche igual que en Séptima. Al año siguiente en Sexta fui delantero, falso nueve y en algunos partidos como extremo. Pero en Quinta fue cuando me empezaron a poner como volante central y el Chavo (Desábato) me subió a Reserva en ese puesto y es el puesto en donde más cómo me siento”, recordó durante su charla con este diario y un poco en broma y un poco en serio dijo que en Estudiantes solo le faltó jugar de arquero.

Entonces se reconoce un admirador de Juan Sebastián Verón. Si bien no lo vio en su juventud, porque en 2006 recién tenía cinco años y en la recordada Copa Libertadores apenas había recorrido ocho almanaques, lo tiene como uno de sus referentes. “No lo recuerdo tanto de verlo en vivo sino más bien videos”.

-¿Qué otros jugadores te gustaban? ¿Cuáles son tus referentes en ese puesto actualmente?

-Cuando estaba empezando en Novena lo miraba mucho al Rusito (Ascacibar). Ahora me gusta mucho Leandro Paredes y el puesto que le encontró Gallardo a Enzo Pérez. De Europa me gustaba mucho Busquets.

“Antes del debut me llamó Zuqui y me dijo que iba a estar cerca mío. Andújar, Rogel y Noguera me bancaron un montón”

Bautista Kociubinski

-¿Siempre tuviste ese físico o lo tuviste que trabajar?

-No, de chiquito era una porquería (risas), era un piojo. En Séptima empecé a pegar el estirón pero me ensanché un poco y quedé así.

De su paso por inferiores destacó lo que le dejaron todos los entrenadores. “No podría nombrar a uno por encima de otro, todos me dejaron algo”, coincidió y pidió un segundo para nombrar a un formador: Gastón Eiras, su primer DT.

Fútbol y rugby se mezclan en la mesa de los Kociubinski. Pablo, el hermano mayor, juega en la Intermedia de La Plata RC, club al que Bautista va todas las veces que puede a verlo. “De chico me entrené varias veces, era wing, me gusta el rugby pero mucho más el fútbol”.

-¿Quién inculcó tanto deporte en la familia?

-Mi viejo, si bien no se dedicó mucho y dejó todo por la medicina, siempre le gustaron los deportes. Me llevó de chico a jugar al handball, hockey, tenis y después a Estudiantes. Los tres salimos deportistas, porque el más grande también hizo fútbol varios años. Y el más chico, que juega al fútbol, hizo basquet en algún momento.

Kociubinski debutó contra PLatense en el empate 1-1 en UNO y luego ingresó ante Racing en Avellaneda, otra igualdad. Pero la fecha marcada a fuego es la del viernes pasado, cuando jugó por primera vez como titular.

“Antes de entrar a la cancha estaba un poco nervioso, te confieso, pero el grito de la gente me hizo poner la piel de gallina y salí a jugar como si estuviese en Reserva”, continuó con su relato

-¿Cuándo te enteraste que jugabas?

-El jueves, un día antes.

-¿Y cómo fue esa noche?

-Como no concentramos estaba en casa y me dormí a las trompadas

-¿Con quién canalizás?

-Con mi viejo, hablé mucho con él los días previos. No sé si me la veía venir, pero hablamos mucho la semana pasada.

-¿Cómo fue la reacción de tus compañeros?

-Muy bien. Mariano (Andújar) me ordenó mucho desde atrás. Y tanto Agustín (Rogel) como Fabián (Noguera) me siguieron siempre. En la semana me llamó en la semana y me dijo “cuando agarres la pelota me voy a acercar y cualquier cosa me la das, porque si la tiene que perder alguien que sea yo”. Esas cosas me dieron una confianza de la puta madre.

-¿Tus viejos estaban en la cancha?

-Sí, en la platea. Yo sabía dónde y cada tanto los miraba. Era una tranquilidad tenerlos cerca. Todo el tiempo los buscaba con la vista.

-¿Cómo fue el regreso a casa el viernes?

-Me esperaron mis viejos, mis hermanos y amigos. Compramos unas pizzas y empanadas. Y abrimos un champagne para brindar. No entendía nada, todavía no entiendo nada. Fue una noche de emociones, esa imagen me la quedo para toda la vida.

Esa templanza que mostró en toda la entrevista tiene un punto que lo sostiene: hace dos años, cuando terminó la secundaria, comenzó a estudiar couching ontológico. “Mi viejo me había comentado algo y me atrajo mucho. Arranqué por mí y para manejar mi cabeza. El primer año es personal y el segundo para ayudar a otras personas. Esa parte, por el momento, no la voy a utilizar”.

-¿Algún otro estudio más?

-Inglés, mi vieja me mataba si no estudiaba inglés, jaja.