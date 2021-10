La inflación volvió acelerarse: en septiembre fue del 3,5%, según el Indec

El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en septiembre un incremento de 3,5%, un punto porcentual más que el 2.5% registrado en agosto pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)



Con esta suba, la inflación minorista en los primeros nueve meses del año acumuló un alza del 37% y en los últimos 12 meses un avance de 52,5%.

Según se detalló, la inflación mensual fue impulsada por los Estacionales, que aumentaron 6,4% mensual (vs. 0,6% agosto) por subas en Verduras, Frutas, Indumentaria y diversos rubros relacionados con el esparcimiento y turismo

También contribuyeron los Regulados que aceleraron hasta 3,0% mensual (vs. 1,1% agosto) por subas en prepagas, tabaco y comunicaciones a nivel nacional y de electricidad, educación y transporte público a nivel provincial. Por su parte, la inflación Núcleo fue de 3,3% mensual (vs. 3,1% agosto)

Por división, la inflación del mes fue liderada por Prendas de vestir y calzado que registró una suba de 6,0% mensual (vs. 3,4% agosto) debido a cuestiones estacionales de cambios de temporada, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco, que aceleró hasta 5,9% mensual (vs. 2,0% agosto) por suba en tabaco y con aumentos en bebidas alcohólicas



Otras divisiones que incrementaron su tasa inflación fueron Salud (4,3% vs. 4,2% agosto) por aumento de prepagas y medicamentos, Restaurantes y hoteles (4,1% vs. 2,9% agosto) por servicios de alojamiento, Recreación y cultura (3,8% vs. 3,7% agosto), Transporte (3,0% vs. 2,4% agosto) por adquisición de vehículos y aumento de transporte público, y Comunicaciones (2,8% vs. -0,6% agosto).

Por su parte, Alimentos y Bebidas no alcohólicas subió 2,9% mensual (vs. 1,5% agosto) impulsada por Frutas y Verduras, rubros que tuvieron subas a nivel regional de entre 9% y 5% en el primer caso y de entre 6% y 4% en el segundo (excepto NEA). El resto de los productos tuvo subas inferiores, con Carnes, registrando los menores aumentos del mes (0,6% en Cuyo, entre 1% y 2% en GBA, Pampeana, NEA y NOA, y 3,1% en Patagonia).