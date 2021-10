¿Quién es el platense que brilla en La Voz de España y cautivó al jurado?

Juan Américo González es el cantante y pianista platense que con su talento musical logró erizarle la piel al prestigioso jurado de La Voz de España, integrado por figurar como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú y Luis Fonsi. Su aparición en el exitoso certamen que lidera el rating televisivo del país ibérico tiene origen en su residencia en el pueblo de Castelldefels, en las afueras de Barcelona, en donde vive desde 1998. Sin embargo, fue su pareja quien le insistió para que concurriera a los castings para formar parte del concurso.

En diálogo con EL DIA, este artista de 44 años y que actualmente está en boca de toda España, vivió hasta los 5 en el barrio de Plaza Malvinas y posteriormente se afincó con su familia en Gonnet, en donde se volvió un apasionado del tenis. "Jugué en Estudiantes y también en un club de la zona", recordó. En paralelo, la música fue su otra gran pasión. "Era jugador de tenis, pero con 17 ó 18 años tocaba en la Posta Azul. Es decir, siempre hice música y tuve la suerte de que conocía a los dueños del lugar", rememoró.

Tras una adolescencia en la que cultivó ambas pasiones, en 1998 emprendió a Barcelona para visitar a su hermana jugadora y profesora de tenis. Atraído por la bella ciudad catalana y por el mundo de las raquetas, decidió quedarse con su hermana durante algunos meses más. Luego, la estadía se prolongó. "Me sentía muy bien acá y luego con la crisis de los años 2000 me estiré un poco más hasta que finalmente me quedé", contó.

"Shushu", como le dicen sus conocidos, se formó jugando al tenis y luego se convirtió en profesor al igual que su hermana. Sin embargo, nunca se apartó de la música. A su vez, se puso de novio con una chica uruguaya y tuvieron un hijo que ahora tiene 11 años. Tras una larga relación, se separó y el año pasado, en plena cuarentena, se enamoró de una vecina, quien conocedora de sus dotes musicales le insistió para que participara de La Voz.

De hecho, su historia de amor fue uno de los relatos más emotivos de La Voz. "Ahora estoy en pareja con mi vecina que la conocí durante la cuarentena. Ella es española de padre alemán y madre holandesa. Nos conocimos tirando la basura y al final pasamos juntos una cuarentena fantástica", le contó a EL DIA sobre su renacer sentimental.

Pero el vínculo profesional con la música comenzó en 2015. Allí tuvo un quiebre y empezó a dedicarse de lleno, con actuaciones incluidas en restaurantes y reductos de la ciudad catalana. Incluso llegó a participar en programas de televisión y radio pero sin la notoriedad que cobró ahora con su participación en La Voz. Igualmente, sigue dando clases de tenis.

Entre sus ídolos e influencias puso en lo más alto a Alejandro Lerner y hasta llegó a tocar el piano con él, según recordó. Pero también habló de su admiración por César "Banana" Pueyrredón y Fito Páez. "También me gusta mucho lo internacional. Artistas como Phill Collins, Michael Jackson y Bruno Mars, entre muchos otros. Y en cuanto a estilos combino el pop y hits".

Por estos días, mientras espera por las nuevas grabaciones en La Voz, dijo que se mantiene muy activo con la música. "Voy combinando más estilos, preparando temas, ensayando nuevas canciones. También salgo a tocar en restaurantes. Toco solo, con banda, de a dos, de a tres. Pero toco siempre", expresó.