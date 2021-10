"Un nene lloraba y pedía a la mamá que no lo dejara": revuelo por el abandono de un perrito

"Mamá, no lo dejes". La desgarradora frase la escucharon varios vecinos de la zona de 16 y 40 esta madrugada, y era la voz de un nene que lloraba. Se asustaron, creyeron que se trataba de un hecho delictivo y es por eso que llamaron a la policía.

Esta mañana encontraron a un perro atado a un árbol y la historia empezó a cerrar. Todo comenzó a las 2 de la mañana, sobre la calle 40, casi llegando a 16. "Empezaron a escuchar el llanto de un nene y pensaron que lo estaban raptando o le estaban pegando", le contó una vecina a EL DIA. Y agregó: "Lloraba y pedía por favor que no deje". Muchos que se despertaron alterados por los ruidos llamaron al 911, pero la policía no encontró nada.

Cuando hoy se levantaron encontraron a la mascota atada a un árbol y le brindaron auxilio. "Anoche no quisieron salir porque el barrio está bravo en cuando a la inseguridad. Espiaron por la ventana pero no vieron nada. Esta mañana encontraron al perro, que estaba muy flaco, y le pusieron una mantita y agua", relató la mujer, visiblemente conmocionada por la situación que les tocó atravesar, que se dio a conocer en el grupo de WhatsApp del barrio.

"Después contactaron a los grupos de proteccionistas y se lo llevó un muchacho para tener en tránsito", relató. "El perro corría riesgo atado al palo", sostuvo y dio más detalles de lo que se escuchó anoche: "Era una mujer con un hijo que lloraba tanto que pedía por favor que no lo dejara. No se sabe si es o no del barrio porque nadie se animó a salir ya que la cosa no está como para salir a esa hora. Los que lo escucharon se asustaron mucho, no sabían por qué el nene lloraba y gritaba. Después entendieron que se trataba del perrito".

Por último dijo que "gracias a los vecinos y los proteccionistas ahora está en un mejor lugar".