Con el Pulga casi ausente y la 9 sin dueño, el mérito fue doble

Un remanso. Exactamente eso consiguió Gimnasia frente a Newell’s. Haciendo foco en lo que tiene y no en todo lo que le falta, el Lobo de Pipo sigue tramitando su DNI definitivo con tres hombres que hoy rozan la categoría de esenciales. Brahian Alemán, Johan Carbonero y Leonardo Morales se han convertido en puntales de esta etapa nada sencilla.

Desnudo de brillos grandilocuentes y arrastrando, todavía, carencias que amenazan con convertirse en lastre, el equipo que llegó a los 21 puntos valora especialmente cada paso hacia adelante. Gimnasia anda con el mango justo y, por eso, regalarse una victoria, aunque haya sido de bajo relieve técnico, lo disfruta intensamente.

con tan poco peso en la ofensiva, está otorgando una gran ventaja

El Pulga así, demasiado lejos de su mejor versión, entrando poquito en juego y haciendo notar que lo molestó mucho la decisión del técnico de relevarlo, no suma. Sólo él sabrá el o los motivos de un presente imposible de disimular. Más que enojarse, debiera mejorar.

A este caso de enorme peso específico se le suma la particular situación en el puesto de centrodelantero. Rodrigo Holgado, flamante dueño del puesto, no debiera “tirar tanto de la soga”. Pasó desapercibido en el tejido de las acciones y no es la primera vez que le ocurre. Está más delgado y se advierte, pero que no vayan a estar por un largo período Contín ni Alexis Domínguez (fue un lindo gesto la dedicatoria del gol a ambos con las remeras estampadas con sus fotos), de ningún modo le asegura la titularidad. Esta vez, Sebastián Cocimano entró mejor y se enganchó rápido con la postura de sus compañeros.

Seguramente, Luis Rodríguez y Holgado continuarán entre los once ante Arsenal, aunque los créditos se agotan y el fútbol de hoy no permite lagunas tan profundas.

REGRESO ESPERADO Y LAS VIRTUDES DE QUIEN ES CADA VEZ MÁS QUERIDO

Los últimos seis puntos que sumó el Tripero llevan la marca de agua del colombiano veloz. Carbonero ha vuelto a ser el mejor preparado para liquidar al rival de turno. Le está sumando goles a su habitual peligrosidad y eso cambia su valoración drásticamente.

Mientras tanto, la foja de servicios del “Yacaré” Morales continúa sumando renglones elogiosos. Hay características que, felizmente, el fútbol no considera pasadas de moda. Entrega total, seriedad, genuina modestia y cada vez más recursos para manejarse con idoneidad en la última línea, lo perfilan como un hombre que, en breve, será adorado por los hinchas.

Ellos, junto a Brahian Alemán, conforman un trío fundamental para darle sostén a la idea, hasta ahora plasmada a medias.

El remanso logrado se advierte más en lo anímico que en lo futbolístico. La coyuntura le pedía ganar. Se lo imponía la precariedad que viene destilando el equipo de Gamboa.

Lo hizo. Y sus fieles volvieron al barrio cantando.