VIDEO. Batman anuncia su retiro, Bruno Díaz busca su reemplazante

El Batman solidario platense anunció que se sacará el traje de superhéroe y que ya busca un nuevo Bruno Díaz para "cuidar" a nuestra ciudad. En una entrevista que brindó a EL DIA, contó que tomó la decisión porque "lo necesito, fue un desgaste muy grande. Desde lo físico hasta lo mental y lo emocional".

Además confesó que "ahora lloro por cualquier cosa, me doy cuenta que lloro por un nene que me dice 'existís', o la mamá o el papá que me escribe esto que te digo". Y contó una anécdota que le sucedió cuando llegó al diario para la nota: "Recién bajé del Batimóvil y un hombre casi lo pisa un colectivo porque vino corriendo para sacarse una foto conmigo".

En ese sentido, el héroe anónimo que meses atrás anunció que dejaba su labor en el Hospital de Niños por sus diferencias con las autoridades, y que ahora se sumó para aportar su granito de arena solidario en el Hospital de Melchor Romero, indicó que su trabajo "es maravilloso" pero reconoció que "al mismo tiempo yo quiero irme como los jugadores, con los laureles. Esto es igual, no quiero que la pelota me deje a mí". En ese sentido detalló que "soy muy meticuloso en esto, quiero que el traje me quede bien".

Por otro lado anticipó a EL DIA que el traje "se lo voy a ceder a otro". Y ante la pregunta de si ya tenía elegido a su sucesor respondió: "Ya lo tengo en vista. Todavía no lo sabe él. Espero que acepte porque si me llega a decir que no...". Sobre el tema insistió en que "más allá del traje lo que yo necesito es que esa persona sea honesta, sencilla y sentimental. Después lo demás viene solo".

Por último reflexionó: "Esto es como las películas, cada Batman tiene sus características. Ningún Batman fue igual a lo largo de la historia. Esto es igual. Tiene que vivir acá para siempre".