Diálogo post electoral: el rechazo de la oposición

La oposición rechazó una convocatoria al diálogo político realizada desde el Gobierno para después de las elecciones por considerarla como una “estrategia electoral”. Si bien por lo bajo referentes de Juntos por el Cambio consideran necesario arribar a consensos básicos que permitan un entendimiento, por ejemplo, con el FMI y así poder estabilizar la macroeconomía, hoy prima la desconfianza dentro de la coalición conformada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

La propuesta -no oficial- realizada el último domingo por Sergio Massa de alcanzar un acuerdo de varios puntos básicos tras los comicios del 14 de noviembre, de alguna manera respondía al discurso del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que en ocasión del Coloquio de IDEA había advertido sobre la necesidad de alcanzar un pacto de gobernabilidad que reúna al 70 por ciento del sistema político. Horas después, esa convocatoria fue revalidada por el presidente Alberto Fernández que la asimiló a su campaña del “Sí”, ideada por el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, y cuestionó a “quienes dicen que no o no quieren sentarse a dialogar. No quieren encontrar soluciones. Pero persistiremos y los convocaremos una vez más”.

Ante este panorama, Larreta fue ayer consultado y rechazó el convite porque “el Gobierno no ha mostrado ninguna predisposición ni actitud de respeto del diálogo. Y resulta sorprendente que se acuerden de eso dos semanas antes de las elecciones”, aseveró en un gesto hacia el ala dura de Juntos por el Cambio (JxC).

diferentes posturas

Es que dentro de la coalición opositora hay dirigentes como Patricia Bullrich que ya rechazan de plano sentarse a una mesa de negociaciones con el oficialismo, También algunos líderes radicales no comparten la propuesta de la Casa Rosada. El escenario post electoral, con todo, definirá la tensión subterránea entre los denominados “halcones y palomas” del principal espacio opositor.

El jefe del interbloque de Diputados de JxC, Mario Negri, también expuso su desconfianza respecto a la convocatoria del oficialismo, al asegurar que “Juntos por el Cambio no empuja al Gobierno pero tampoco nos vamos a dejar usar”, al sostener que no acudirán a un “abrazo del oso”. Si bien no avaló participar de una mesa de consenso, ratificó que debe ser el Congreso el ámbito de discusión de una batería de reformas.

En el espacio opositor conviven diferentes posturas. Hay quienes dudan de la conveniencia de auxiliar a un “gobierno débil” con medidas que posibiliten una eventual reactivación que complique su retorno al poder en 2023. “No estoy de acuerdo con esa visión. Si se acuerda con el FMI, en 2022 habrá un ajuste pero en 2023 va a volar la economía. Podemos perder una elección pero aseguraríamos cierta estabilidad hacia el futuro”, opinó una fuente de la coalición opositora consultada.

La Mesa Nacional de JxC no se manifestó sobre el tema y no lo haría antes de las elecciones. Mauricio Macri, recién llegado al país, está concentrado en su estrategia judicial frente a la causa por presunto espionaje, y tampoco sentó posición. Aunque, se sabe, es proclive a replicar la postura de la titular del PRO y ex ministra de Seguridad.

Admisión y chicana

En este marco, un funcionario, consultado no desconoció el carácter electoralista de la convocatoria. Pero la consideró un paso necesario para poder estabilizar las variables económicas. “Es difícil se concrete más allá que nos pongamos de acuerdo en aceptar algunas propuestas propias y otras opositoras. Siempre va a estar latente que quien pidió el crédito del FMI fue Cambiemos”, opinó.

Empoderada en su proceso de reunificación, la CGT ha reivindicado el dialogo social para poder encaminar la recuperación de la actividad. Un jefe sindical consultado por este diario, admitió que “ahora hay que ver si la oposición querrá dialogar porque pueden decir ´ahora nos llaman porque están cagados´... Es una lástima porque ningún Gobierno afloja cuando tiene el poder: esto viene pasando hace 30 años y por eso es tan difícil llegar a consensos”.