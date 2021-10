Nuevo chispazo entre Berni y Nación por el conflicto mapuche: "Es obligación enviar tropas"

Nuevos chispazos se generaron en las últimas horas entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y Nación. El funcionario del gobierno bonaerense volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada en torno al conflicto mapuche en el sur del país que terminó de explotar luego de que un centro de información turística apareciera incendiado en El Bolsón.

“Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro... Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo”, sostuvo Berni hoy en declaraciones radiales.

El ministro dijo que no tiene dudas de que el Estado debe “poner todo el esfuerzo” para “terminar con este tipo de acciones”, al tiempo que recordó que cuando fue Secretario de Seguridad en la presidencia de Cristina Kirchner enfrentó el inicio de esta ola de violencias. Al respecto dijo que “me fui a Bariloche, me comprometí a trabajar, hubo varias detenciones y no tuvimos más problemas”.

Cabe recordar que ayer Alberto Fernández dio la orden de enviar gendarmes a Río Negro, pero en una carta dirigida a la gobernadora Arabela Carreras hizo hincapié en que no es función del gobierno nacional “brindar más seguridad a la región”. Lo cierto es que estas declaraciones dispararon críticas por parte de la oposición y funcionarios locales.

En el mismo sentido, ayer Berni se puso picante en Twitter contra el Gobierno en torno al conflicto con los mapuches. Raúl Timerman, el consultor político, expresó su preocupación por la falta de medidas del Gobierno Nacional, preguntando qué podrían hacer ahora. Este tuit fue contestado por el ministro de Seguridad bonaerense asegurando que su planteo era “injusto”, con un claro tono irónico. En la red social del pajarito dijo que el Estado sí estaba actuando en la causa pues se retiró como querellante en la causa sobre ocupación de la comunidad mapuche en los parques nacionales. Pero la afilada crítica a Alberto Fernández no concluyó ahí.

En el siguiente mensaje virtual, el funcionario de Axel Kicillof agregó que la Cancillería de Argentina viajó a Chile a defender la libertad condicional de Huala. Para cerrar su picante descargo, Berni remarcó que debe “llevar tiempo regalar” el territorio argentino a la comunidad mapuche.