Farmacias con faltantes por el cepo a las importaciones

Las farmacias lo reconocen casi al unísono. “Es cierto que hay faltantes y todo lo que es importado está costando mucho ingresarlo”, afirman. Las trabas a las importaciones están afectando el comercio de distintos productos demandados por el público como aquellos vinculados a la cosmética y el cuidado personal.

Fuentes del sector afirman que a los proveedores les está costando mucho ingresar mercadería que no se fabrica en Argentina. Desde cremas y lociones corporales para bebés y adultos hasta planchitas para el pelo, secadores, productos de cuidado capilar e incluso alimentos. Muchos son de marcas reconocidas. Una cadena de farmacias de indicó que la loción para bebés Cetaphil, que se fabrica en Alemania y es muy consumida, está en falta y sola algunas sucursales tienen unidades disponibles de un viejo stock, según Infobae.

Entre los productos faltantes figura también un puré de manzana para chicos. Otro ejemplo son las conocidas tiras nasales “respira mejor”, que utilizan tanto deportistas como quienes buscan dormir mejor.

“Hoy no se consiguen determinados productos porque no llegan en tiempo y forma. Tiene que ver con la falta de política farmacéutica. Hoy la gente está sufriendo por los precios y aun cuando puede pagarlos, no puede obtener lo que necesita. En estos casos los farmacéuticos tratamos de recomendar otros productos que tienen la misma función aunque no sea la marca que busca el cliente”, dijo Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.