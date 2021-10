Grabois y la fortuna de los Kirchner: "Me hace ruido"

El dirigente social Juan Grabois cuestionó a los Kirchner al decir que "le hace ruido" la fortuna de la familia.

Allegado al papa Francisco, Grabois también aseguró que la vicepresidenta Crstina KIrchner y sus hijos desarrollan "los usos y costumbres de la burguesía argentina".

Con relación al patrimonio de la familia de la ex presidenta, Grabois admitió que "a mí me hace ruido, a la base no" y que la "regeneración de la política" necesita de "un voto, no de pobreza, pero sí de simplicidad de vida".

"No pienso que esté mal tener un patrimonio importante, pero los políticos que se admiran como (Angela) Merkel y(Joe) Biden tienen patrimonios superiores a los de Argentina y nadie los investiga demasiado", agregó.