Sentada en una secundaria de La Plata contra preceptor acusado de "toquetear y decirle cosas" a alumnas

Padres y estudiantes de la escuela secundaria Nuestra Señora del Valle se convocaron esta mañana frente al establecimiento de 57 entre 1 y 2, en donde realizaron una sentada en contra de un preceptor de tercer año al que acusan de haber acosado sexualmente, de forma física y verbal, de al menos cuatro alumnas. Asimismo, madres de las adolescentes que apuntaron contra el auxiliar docente, mantenían una reunión con las autoridades de la escuela y en el transcurso de la jornada se dirigirán hacia la DDI La Plata para radicar una denuncia formal.

"Hay un preceptor que toquetea a las chicas y les dice cosas , como 'que cola fresca que tenés'. También les guiña el ojo. A otras les ha tocado la cola con la carpeta en donde él tiene sus papeles y anotaciones. O les acaricia el pelo", detalló en diálogo con EL DIA una de las madres que participaba de la sentada, quien además afirmó que "debido a estas situaciones reiteradas las chicas hablaron entre ellas y decidieron contarlo a los padres".

"En principio una de ellas le contó a su mamá y posteriormente se fueron agregando más chicas denunciando el acoso por parte de este preceptor. Ahora son cuatro alumnas que contaron lo que hace este preceptor", agregó.

En el marco de la protesta las madres de las estudiantes que acusaron al auxiliar docente se reunieron hoy temprano "con la directora y con el representante legal del colegio para pedir explicaciones, para que las acompañe a radicar la denuncia y para que aparten a este hombre para la protección de nuestros hijos e hijas".

"Los chicos decidieron realizar esta sentada en silencio, en solidaridad con sus compañeras y para pedir explicaciones. La sentada es en silencio, simbolizando el mismo silencio del colegio. Los padres estamos acompañando a los nenes con una nota firmada por todos nosotros", sostuvo.

En reclamo a las autoridades del colegio, los padres expresaron que "lo que se pide es que lo aparten de la escuela. Hasta el momento las autoridades sólo lo cambiaron de curso". Asimismo, los padres criticaron que "las autoridades convocaron a las nenas y al preceptor para que este le pida disculpas y que no haría más esas cosas, y eso es algo que no se hace, pero pasó". Y añadieron que "cuando las nenas fueron a contar lo que les hace este preceptos las autoridades labraron un acta con sus nombres que es algo que tampoco deben hacer".

"La verdad es que se han solidarizado los padres de compañeros de ellas y de otras divisiones. También los padres de la escuela primaria se han solidarizado. Todo se desarrolla con normalidad y estamos esperando a ver qué explicaciones dan las autoridades. La denuncia se va a radicar con o sin acompañamiento de los directivos del colegio", afirmaron.

En tanto, Norberto, padre de una de las alumnas que plantearon las situaciones padecidas con el preceptor, sostuvo que "las chicas denuncian la falta de respeto del preceptor con miradas, tocada de pelo y otras actitudes. Es un preceptor nuevo, apareció este año. Las chicas están en la institución desde el jardín. Yo pienso que la directora en ese momento tendría que haber llamado a los padres. Le hacen firmar un acta a los chicos siendo menores".

"Una de las nenas es mi hija. Quedamos en venir acá. En ese llega un llamado de la directora dando un turno individual a las madres. Ellas dijeron que no porque ya estaban viniendo para acá", señaló.

"Ellos (la escuela) la única solución que vieron fue enfrentar al preceptor con las chicas. Ellas se pusieron a llorar y tuvieron que venir los padres a buscarlas", manifestó.

En este marco, expuso que "el colegio hace silencio. No quiere que nadie se entere. Entonces hoy se hace una sentada en silencio por esa actitud de la escuela. Los chicos se juntaron aquí. Hoy vinieron más padres, abogados, gente que trabaja en la Justicia, en la Policía. Gente que no hace oídos sordos y vino actuar de oficio".

"Esto no es contra la escuela, tengo un hijo que egresó aquí el año pasado y otros dos que están cursando. Hace 20 años que venimos este colegio. No quisieron atender a ningún representante legal. La Fiscalía y la DDI ya están al tanto. Esperamos que esta persona sea investigada. La solución no es sólo que lo echen. Porque de acá se puede ir a otra escuela", reclamó.