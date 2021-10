Denuncian violenta agresión a comerciantes de parte de manteros senegaleses

La venta ambulante en Ciudad de Buenos Aires, además de haberse incrementado en el último tiempo, registró un episodio de violencia que comenzó con una discusión entre una comerciante y un grupo de manteros y terminó con la mujer y su familia en el hospital.

Según denuncia la ONG buenos vecinos, que se define como una organización independiente de vecinos que trabajan para mejorar el lugar adonde habitan, el repudiable hecho se registró el sábado último en el barrio porteño de Once, más precisamente en Sarmiento y Pueyrredón, donde la propietaria de una lencería mantuvo un cruce de palabras con un grupo de vendedores ambulantes senegaleses porque mantenía prácticamente bloqueado el acceso a su local y no permitían que la gente pudiera ingresar.

La discusión fue subiendo de tono, por lo que el esposo de Isabel decidió intervenir para tratar de darle fin a la discusión. Sin embargo, de acuerdo a lo denunciado, sucedió todo lo contrario. "Vinieron 15 senegaleses a defender a sus compatriotas, empujaron al señor y lo golpearon en la cara. Sus dos hijos varones salieron a defenderlo y se armó una batalla campal porque ellos eran un montón", le dijo a Infobae Gloria Llopiz, titular de "Buenos Vecinos".

De acuerdo al testimonio de la mujer "eran 4 contra 15. A Isabel la desmayaron de una trompada, terminó con el ojo lastimado y la cara golpeada. Uno de los hijos resultó con el tabique quebrado y al otro hijo le tiraron un silla por la cabeza y está con traumatismo de cráneo. El marido tiene herido el pómulo y le rompieron los anteojos".

LA LUCHA DIARIA POR EL ESPACIO PÚBLICO EN ONCE

🚨"HASTA QUE NO HAYA UN MUERTO EN ONCE NADIE VA HACER NADA, ESTÁN GANANDO MILLONES"

Declaró la comerciante herida tras salir del hospital.

El saldo de este sábado fue de cuatro comerciantes muy lastimados.