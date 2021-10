Riquelme duro en cruce picante con Chatruc: "Si querés pelear conmigo no me parece"

El día después del Superclásico estuvo caracterizado por las declaraciones de alto tono con críticas hacia el árbitro, en particular, desde el lado boquense. Pero en el marco de las entrevistas y los dichos sobre lo ocurrido, hubo un muy tenso cruce entre Juan Román Riquelme y el ex futbolista, ahora panelista en programas deportivos, José Chatruc.

Riquelme se molestó mucho cuando lo consultaron en un reportaje televisivo si al plantel boquense "le faltaba jerarquía". Además, en un momento el vicepresidente xeneize, hablando de los arbitrajes recordó las finales con Atlético Mineiro. Riquelme sostiene que en ambos duelos Boca Juniors ganó 1 a 0 porque anularon dos goles a instancias del VAR, de manera polémica.

"No es fácil jugar con Mineiro y nosotros le hemos ganado los dos partidos. Claramente le ganamos a Mineiro los dos partidos", decía el ídolo Xeneize, cuando desde el estudio José Chatruc, ex futbolista de Racing y Quilmes, lo frenó: "No oficialmente". Ese comentario desató un tenso cruce entre ambos:

Riquelme: "¿Cómo no oficialmente, Chatruc?"

Chatruc: "Y... no Román, los partidos los ganó Mineiro."

Riquelme: "Si vamos a hablar hablemos en serio. Fuiste jugador de fútbol hablemos como jugadores de fútbol. Si querés hacer de periodista y querés pelear conmigo no me parece lindo. Los dos partidos los ganamos."

Chatruc: "Pero no me quiero pelear con vos, te digo la realidad."

Riquelme: "Los dos partidos los ganamos."

Chatruc: "Entiendo tu postura, pero..."

Ese contrapunto hizo que el vicepresidente de Boca Juniors se fastidiara y se sacara el retorno del oído. Pero rápidamente Tato Aguilera desde el móvil intercedió para volvérselo a colocar y continuar con la charla.