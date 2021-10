El equipo femenino de La Plata Rugby viaja a Junín al torneo Nacional de Clubes de la UAR

Las chicas de La Plata Rugby viajan en estos momentos hacia la ciudad de Junín donde enfrentarán una nueva edición del Torneo Nacional de Clubes que es organizado por la Unión Argentina de Rugby. El campeonato (modalidad Seven) se estará disputando en el Club Los Miuras, perteneciente a la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires.

EL TORNEO

La zona de grupos se desarrollará íntegramente mañana. En tanto que, la definición del torneo, quedará para el día domingo, dividiéndose ambas categorías en Desafío, Bronce, Plata y Oro según su ubicación en el grupo, para ir en busca del título, que en la edición del año 2019 obtuvieron las chicas de Centro Naval.

El conjunto canario tendrá este sábado el siguiente recorrido: vs. Universitario (Tierra del Fuego), 12:20 hs; vs. Cha Roga (Santa Fe) 15.00 hs y vs. Aguará Guazú (Tucumán), 17:40 hs.

Las zonas serán las siguientes: Zona 1: La Plata RC, Aguará Guazú, Cha Roga y Universitario (Tierra del Fuego); Zona 2: Universidad Nacional (Córdoba), Águilas (Chaco), SITAS y Jockey (San Juan); Zona 3: Catamarca RC, Palihue (La Pampa), Universitario (Mendoza) y CAPRI (Misiones) y la Zona 4: Old Resian (Rosario), Alberdi Tucumán, Salto RC y Neuquén RC.