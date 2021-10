Viajes de egresados gratis: la defensa del ministro de Educación y las duras críticas de Bullrich

El anuncio que ayer hizo el gobernador bonaerense Axel Kicillof por los viajes de egresados gratis que financiará la Provincia para alumnos secundarios generó una enorme repercusión (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-10-9-8-44-0-los-10-puntos-que-tenes-que-saber-de-los-viajes-de-egresados-gratis-para-alumnos-secundarios-politica-y-economia). Mientras el Gobierno defiende la medida, la posición lanzó durísimas críticas.

Esta mañana el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, dijo que la propuesta de Kicillof "no es regalar", sino que se trata de una decisión que le ayudará a finalizar un ciclo a chicos que atravesaron “dos años muy difíciles”. En ese sentido sostuvo que “los verbos son acciones, pensamientos y sentimientos. El verbo no es regalar. No se está regalando. Es garantizar algo que tienen algunos que los demás no tienen. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela que no es el viaje de egresados que yo hice a algún lugar y donde hacíamos los que generalmente se describe que hacíamos. Hay una experiencia educativa de finalizar un ciclo y esto no va a pasar durante la campaña”.

En diálogo con CNN Radio, el funcionario agregó que “la discusión es en qué se invierte, cómo los chicos terminan dos años que fueron tremendos. No sólo para ellos sino para la sociedad. Estamos discutiendo cómo terminan una experiencia después de un año y medio muy duro. Me parece que es una estrategia política muy válida”. Y precisó: "Esto no es una novedad en la Argentina. Llama la atención porque queremos que llame la atención. (...). El gobernador tomó la decisión de comunicarlo y me parece que es parte de la política educativa que los chicos terminen y finalicen su ciclo”.

Del otro lado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó hoy el programa de viajes de egresados gratis con duras frases: "No tiene lógica". Y en ese marco manifestó que "el Frente de Todos se va a derrumbar con estas políticas".

Bullrich dijo que "el plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis, que todo es un regalo. Es inconducente a entender lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de donde está". En diálogo radial, la referente opositora recordó que "de cada diez chicos, siete son pobres" y señaló que "seguramente su papá o su mamá perdieron el negocio (por la pandemia y las restricciones), no tienen más trabajo, el chico en el último año y medio habrá ido a clases un mes".

Por último, la ex ministra sostuvo que "es electoralista, absolutamente indigno para el conjunto de los ciudadanos del país que un gobernador haga esto antes de una elección", y resaltó que la medida del Gobierno bonaerense "va a generar una enorme rebelión" en la población, ya que afirmó que "ésto es lo que se rompió el 12 de septiembre, la idea de la dádiva, el dinero fácil".