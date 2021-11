Padre del joven atropellado y abandonado en La Plata se reunió con Garro para pedir justicia

El pasado 8 de octubre en Villa Elvira, un joven de 19 años llamado Franco Iriart fue atropellado por una persona en auto, mientras viajaba en su moto. La persona que lo arribó se dio a la fuga, dejándolo en grave estado.

El hecho ocurrió en la zona de 7 y 617 y su familia llegó a la conclusión de que fue una mujer quien hizo abandono de persona de Franco. Después de casi veinte días luchando por su vida, el joven falleció en el Hospital San Martín.

El padre del ex alumno de la escuela Normal 2, Alberto Iriart, se reunió esta tarde con el intendente de La Plata, Julio Garro para pedir justicia. Luego del encuentro, comentó al diario El Día: “Se puso a disposición de nosotros y nos va a ayudar. Dijo que nos va a representar y acompañar hasta el final”.

LEA TAMBIÉN Dolor por la muerte en un accidente de un joven ex alumno del Normal 2 de La Plata

En la reunión entre el intendente platense y el padre de Franco Iriart, el dirigente le aseguró que “están trabajando paralelamente”. Por su parte, los padres del joven le explicaron que hace veinte días -desde la muerte de su hijo- que no tienen respuestas.

“Sé que a mi hijo no lo voy a recuperar pero esto no puede quedar así. Que alguien haga abandono de persona, y más una médica, no se puede. Por eso estoy acá, con los amigos de mi hijo, para que no vuelva a pasar”, cerró Alberto Iriart.