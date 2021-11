Olmos, Estrella y Alumni, al Regional

El próximo domingo 21 de este mes, se pondrá en marcha el Torneo Regional Amateur 2021/22, y en esta oportunidad, La Plata tendrá a tres representantes.

* Alumni, por ser el vigente campeón del Apertura de la Liga Amateur Platense.

* Estrella, por haber sido el subcampeón del Apertura liguista. Como el campeón del Clausura aún no se conoce y por los tiempos apretados, la Cebra confirmó su presencia en el certamen Regional.

En este punto hay que aclarar que la invitación le llegó a Everton, por ser el ganador de la Copa de Campeones a comienzos de este 2021, pero ante la negativa de competir, le ofrecieron la plaza a la entidad de Berisso.

* Unidos de Olmos, que viene de perder la final del clasificatorio. Sin embargo, se le permitió su ingreso gracias al otorgamiento de una licencia de tres años.

EN EL GRUPO 2

Los tres representantes de La Plata y Defensores de Glew conformarán el Grupo 2 de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

De acuerdo al sistema de disputa, se jugará en la modalidad todos contra todos por puntos, y los dos primeros de la llave accederán a la segunda fase de la competencia, que estará representada por dieciseis equipos (16).

Los equipos de La Plata comenzarán a competir el domingo 21 de este mes, y los cruces serán: Alumni vs. Estrella y Defensores de Glew vs. Unidos de Olmos. La segunda fecha (miércoles 24/11) tendrá estos partidos: Unidos de Olmos vs. Alumni y Estrella vs. Defensores de Glew. Y la tercera fecha (28/11), Alumni vs. Defensores de Glew y Unidos de Olmos vs. Estrella.