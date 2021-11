“A mí no se me caen los anillos por atender un negocio”

Darío Ortíz saluda amablemente al ocasional cliente que entra a la dietética. Él, detrás del mostrador dándole una mano a su hija. Hoy sin trabajo en el fútbol luego de haber estado en Mitre de Santiago del Estero hasta hace unos meses, regresó a la Ciudad para disfrutar de esa gran familia que construyó con Gabriela, su esposa. Y ellos son sus hijos Hernán, Matías, Nicolás y María Luz, más sus parejas y nietos. “Mi hija acaba de ascender en hockey, así que las felicito a las chicas de hockey de Gimnasia y a todos los que trabajan ahí que hacen todo a pulmón. Ahora vino Nicolás que acaba de llegar de Perú, está jugando allá y como vino tengo la chance de ver a los nietos”, dice el Indio.

Desde que se fue del Lobo el 31 de agosto de 2019, el efecto Maradona lo tapó. Se fue a Santiago del Estero, luego la pandemia... Y el Indio que en silencio va y viene.

- Venís de dirigir, volviste a la ciudad, ¿esperando club?

- Sí, esperando algo. Volví hace dos meses. Estuve durante toda la pandemia en Santiago del Estero. Arrancamos muy bien y luego tuvimos en pandemia 22 contagios. Yo me contagié dos veces y la última vez la pasé muy mal. Cuando estás en esa situación te replanteás un montón de cosas. Fue un año y medio de trabajo y ahora de nuevo en La Plata con la familia.

- ¿Querés volver a dirigir Primera o tenés ganas de volver a los juveniles y la formación?

- La formación es hermosa, el problema es poder desarrollar un proceso, que se respete y sea largo. La formación no tiene nada que ver con el fútbol profesional, donde lo único que importa es el resultado. No importa si trabajás bien o mal, o si tenés drones o no; lo único que importa en el fútbol profesional es el resultado. El formativo es hermoso porque uno puede desarrollar todo lo que uno quiere y le va inculcando al chico. Hoy en definitiva estoy buscando trabajo.

- Te reencontraste con la gente después de dos años.

- Sí, mucho afecto de la gente, amigos que se preocuparon porque la segunda vez que me contagié estuve muy mal, bajé como 15 kilos. La verdad que estuve bastante complicado, encima me agarró en Santiago del Estero. Volver siempre es lindo, se extraña la ciudad, la familia. Volví a jugar con los chicos del Senior. Ahora mientras espero que salga algo, trabajando con mi hija y mi hijo que abrieron una dietética, así que estoy ayudándoles.

- Estés o no, la familia Ortíz sigue respirando Gimnasia. Tu familia va a la cancha, tu hija juega al hockey en el club, vos despuntás el vicio con el Senior.

- Sí, totalmente. Nuestra familia está muy vinculada a Gimnasia por el amor que le tenemos, por el cariño y el respeto que también la gente nos tiene. Yo quiero y respeto mucho a Gimnasia. Siempre lo digo, llegué al club en silencio y me fui en silencio. Creo que cuando uno tiene diferencias, hay que charlarlas dentro de la casa y no afuera. Eso le haría bien a la institución.

- ¿No volviste a la cancha desde que te fuiste?

- No, no volví. Iba a ir el otro día con Banfield, mi familia siempre va, pero por compromisos no pude ir. Pero voy a ver si con Talleres voy. A Gimnasia en todo este tiempo de pandemia lo seguí por tele.

- ¿Qué pensaste en frío y cuando pasó todo lo de tu salida? ¿Te quedaste con bronca?

- Mirá, por un lado me puse contento porque vino alguien como Maradona nada más y nada menos. Después, bronca no. Soy una persona que cuando tiene que decir algo, lo dice puertas para adentro y lo discutimos, siempre para el bien de Gimnasia. No ando vendiendo espejitos de colores. Las cosas que tuve que decir, se las dije a la gente que se la tenía que decir, nada más. Creo que hay que proteger a Gimnasia en ese sentido, de realmente buscar el camino que más le conviene al club y no el que le conviene a cada personaje.

- En este ambiente hay muchos celos y egos.

- El club tiene que estar por encima de todos nuestros apellidos, pero esto lo pensé cuando jugaba y también cuando entrené y estuve ahí. Para mí fue una etapa muy linda, fueron dos o tres interinatos, después cuando quedé como técnico se desarmó mucho el plantel. Gimnasia en un momento tiene que encontrar gol porque en todas las temporadas le hace falta. En ese momento teníamos a Hurtado y Silva que habían terminado jugando muy bien, y se fueron los dos, no se fue uno solo. Se hace difícil por esas cosas.

- Deberían haber aguantado, al menos a uno.

- Yo no le echo la culpa a ningún dirigente, saben como pienso. También saben lo que quiero a Gimnasia y lo que siento. No tengo críticas que hacer, llevo tantos años en esto que uno es como que tiene una coraza. Lo que si estoy tranquilo en que siempre dejé todo, cuando fui jugador, cuando fui coordinador, cuando fui entrenador, siempre dejé todo por Gimnasia. Siempre de la mejor manera, con honestidad y con un sacrificio enorme. Gimnasia me dio todo y siempre traté de devolverle todo desde los lugares que me ha tocado estar. Cuando estuve en esa especie de manager, creo que hice 2.500 kilómetros buscando chicos por todo el país y eso me hacía muy bien.

- ¿Hoy qué te dice el hincha?

- Me agradece... (Sonríe) Y yo les digo que no hay nada que agradecer, al contrario, yo le tengo que agradecer al hincha el respeto y el cariño. Después del partido con Argentinos me fui, era algo que lo tenía decidido porque creía que era lo mejor para Gimnasia. Yo tengo un sentimiento por Gimnasia que lo demuestro con hechos y no con palabras. Las cosas que hice, nunca elegí el momento, algunos eligen el momento de venir, yo no soy así. El momento es complicado y hay que asumir y ahí estoy. Cuando me fui lo llamé al presidente y le agradecí la oportunidad.

- Alguna vez repartiste viandas, ahora atendés un negocio con tus hijos.

- Sí. A mí no se me caen los anillos por atender un negocio. El trabajo dignifica, siempre lo dije y así lo aprendimos de nuestros Viejos. Ahora trato de ayudar a mi hija y todo lo que hago, siempre lo hago con pasión, soy así.

- ¿Soñás con una vuelta a Gimnasia en alguna función o pensás que es una etapa cerrada?

- No, eso lo sabe Dios nomás. Ya te digo, no tengo nada con nadie ni he tenido problemas con nadie. Pero si se da o no, solo Dios lo sabe...