Con bombos y platillos, hubo festejos en el búnker oficialista local

A pesar de que el oficialismo intentó sacar un porcentaje mayor al obtenido en las PASO, el resultado de este domingo ratificó el triunfo de Juntos en La Plata. Con bombos y platillos, la militancia joven acompañó a la fuerza que encabeza Diego Santilli y le puso color a la jornada electoral.

Los festejos se llevaron a cabo en el salón de fiestas Vonharv, ubicado en 19 entre 511 y 514, donde los organizadores montaron un gran esenario en el patio del predio, al cual asistieron una gran cantidad de personas. No faltaron los militantes peronistas, pertenecientes al sindicato de empleados municipales, que acompañaron al intendente Julio Garro en la gran noche. A su vez, la banderas del radicalismo también flamearon entre la multitud.

Las palabras de garro

En la previa de lo que fueron las declaraciones de Diego Santilli y Facundo Manes, el mandatario local se subió al escenario y expresó: “Quiero agradecerle a todos los fiscales que se rompieron el lomo, que estuvieron en todos los colegios de la provincia, a lo largo y a lo ancho, gracias a todos ellos. Gracias también a todos los bonaerenses que pudieron hacer de esta elección una realidad”, dijo.

Minutos después de que finalizara el acto principal, Garro habló mano a mano con EL DIA y afirmó que, desde el frente hicieron “un gran laburo”. En esa línea continuó: “Yo creo en el diálogo, y en una oposición que diga que no a lo que está mal, o que quiere pasar límites. También creo en una oposición que puede decir que si, constructiva, que no solo ponga palos sobre las ruedas”. Y agregó: “Ojalá que el diálogono sea sólo para la foto, como pasó en la pandemia. Siempre hemos estado predispuestos, y de un día para otro no nos convocaron más. La dirigencia política tiene que dejarse llevar por lo que eligió la gente, tenemos que se inteligentes”.

Por último se refirió nuevamente a los resultados: “Nos fue muy bien, imaginaba una elección más abultada, ya que ellos utilizaron muchos recursos en el territorio, con planes, asistencias. Haber sacado 47 puntos es muy importante, donde los candidatos trabajaron desde el primer día como nadie”, dijo.

En tanto, el concejal Javier Mor Roig, que ganó por más del 47 por ciento en La Plata, manifestó que “la ciudadanía ratificó el rumbo de este proyecto local que venimos armando. Sabemos qu e hay cosas por mejorar, pero de a poco vamos marcando el camino”.

Consultado por su posible presidencia en el Concejo Deliberante, Mor Roig sostuvo que “se va a definir en los próximos días, sobre qué rol va a ocupar cada uno. En el Concejo tenemos una composición favorable y vamos a poder seguir aocmpañando el proyecto que encabeza Julio Garro”.

También se refirió al robo y adulteración de boletas: “Lo más simportante es denunciar estas conductas, reprochables y que no le sirve a nadie. Vamos a defender siempre el voto, sea de quién sea”.