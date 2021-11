Más cortes y desvíos por la obra de pavimentación de la avenida 7

Continúan en el casco céntrico platense los trabajos de repavimentación, que se realizan entre las 18 y las 3, de modo que el despliegue de maquinaria no acarree grandes dificultades en el normal desenvolvimiento del tránsito.

No obstante se trata de una franja horaria de menor circulación vehicular, y sobre todo por la circulación de los servicios del autotransporte urbano, se comunicaron los lugares donde habrá cortes y desvíos.

Los trabajos de asfalto y fresado se realizarán en avenida 7 mano descendente (Plaza Rocha a Plaza Italia) en el tramo de calle 54 a 44.

En ese caso, se programaron cortes de tránsito en dos etapas. Primera etapa, de 18 a 3: avenida 7 entre 54 a calle 48, el tránsito se desviará desde 7 a 54 y por esta a calle 6 y por esta a calle 48, donde el transporte público retoma su recorrido habitual.

El Municipio recordó que los usuarios del transporte público que habitualmente ascienden y descienden en ese tramo, podrán hacerlo en calle 6 entre 51 y 53 Casa de Gobierno, y en 6 entre 48 y 49.

Segunda etapa de 20.30 a 3: avenida 7 de 54 a calle 44, el transito se desviará de 7 a 54 y por esta a calle 6 y por esta a calle 44 o diagonal 77, donde el transporte público retoma su recorrido habitual. Se planificó que los trabajos finalicen mañana, pero todo está condicionado por el clima.

Calles cerradas

En esta oportunidad, la Comuna aclaró que la calle 50 de 6 hacia 7 se encontrará cerrada a partir de las 18, por lo que se recomienda evitar la zona de cortes.; el divisor físico de 7 y 49 se encontrara cerrado a partir de las 18, por lo que los vehículos que circulen por 49 de 8 hacia 6 no podrán atravesar la avenida 7 por encontrarse cerrada; 6 y 48 se encontrara cerrada después de las 20.30; por la calle 47 se podrá pasar de 8 hacia 6, pero no se podrá girar hacia plaza Italia; 6 y 46 se encontrará cerrada después de las 20.30; y el divisor físico de 7 y 45 se encontrará cerrado, por lo que los vehículos que circulen por 45 de 8 hacia 6 no podrán atravesar la avenida 7.