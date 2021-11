La China Suárez en el norte argentino: primeras declaraciones después de mucho silencio

Últimamente, Eugenia China Suárez se convirtió en blanco de crítica. Uno de los motivos es porque se encuentra en Jujuy filmando nuevas escenas de Objetos, la película que protagoniza con el actor español Álvaro Morte, conocido por su personaje de El Profesor de La Casa De Papel. Recordemos que el rodaje comenzó en septiembre en Madrid (España) .

El otro motivo, sin dudas, tiene que ver con las críticas que recibió por parte de su exsuegra, la madre de Benjamín Vicuña luego de haber quedado en el medio de la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi luego de que se confirmara que se encontró con el futbolista en un hotel de París (Francia) aquel fin de semana que la empresaria había viajado a Milán (Italia).

“Jujuy y alguna fibra que tocó en mí. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa. Una noche con mis hijos comiendo humitas y empanadas, escuchando música y entendiendo que nunca necesité más que eso para ser feliz”, escribió en sus redes sociales.

Vale destacar que la actriz viajó acompañada por una amiga que se quedó al cuidado de sus hijos mientras ella estaba filmando. La China fue a Jujuy junto a Magnolia y Amancio, sus hijos menores, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

"Mi papá era de Salta así que me crie escuchando folclore. Ayer fuimos a una peña parecida a una cerca de mi casa así que fue como volver a la infancia”, continuó la ex Casi Ángeles en la nota en la cual no precisó hasta cuándo se queda con el equipo de rodaje en Jujuy.

Ahora, dio una nota en lo que fue la primera desde que se desató la polémica. Fue en diálogo con el medio local Somos Jujuy y en la que se limitó a hablar de su estadía en la provincia por sus proyectos laborales. “Estoy muy contenta de estar acá trabajando, con mi familia, con amigos, con compañeros. Me encanta Jujuy, nunca había estado acá”, contó que visitó Tilcara, Purmamarca y también irá a Salinas Grandes. En tanto, expresó sus intenciones de regresar de vacaciones para recorrer los lugares que no pudo en esta oportunidad.

Por otro lado, se sabe que cuando finalice con sus compromisos laborales en la Argentina, volverá a Madrid para reencontrarse con su nuevo novio, el empresario español Armando Mena Navareño, a quien conoció por amigos en común durante su estadía y con quien hoy mantiene una relación a distancia.